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找回專注和談笑 歐洲校園陸續禁用手機

2018-05-29 23:07中央社 巴黎29日專電

法國國會議員提案修法，要更嚴格禁止學生使用手機；在英國、丹麥，也有學校採取類似措...
法國國會議員提案修法，要更嚴格禁止學生使用手機；在英國、丹麥，也有學校採取類似措施。 圖／Ingimage
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法國青少年超過9成有手機，在學校使用時，容易影響課程進行和學習品質，有國會議員提案修法，要更嚴格禁止學生使用手機；在英國丹麥，也有學校採取類似措施。

法國的共和前進（LREM）黨籍國民議會議員費宏（Richard Ferrand）近期提出教育法修正草案，要禁止初中生和小學生在校使用手機，國民議會文化教育委員會今天開始討論此案，希望最快在9月開學就能實施。

法國法規自2010年起已禁止幼稚園學童、小學生和初中生在教學活動中使用手機，新的草案在此基礎上，進一步規範，除校內特定地點、特定情況之外，一律禁止學生使用手機，但校方可決定實施細則。

學生攜帶智慧型手機到校，簡訊聲或各種通知警示可能干擾上課，學生在課堂中用手機上網或傳訊息，也會分心。

根據費加洛報（Le Figaro），2016年一項調查顯示，多達93%的12歲到17歲青少年擁有手機；另一項調查顯示，校園內有30%到40%的懲罰與上課使用手機有關，例如傳簡訊、手機發出聲音或上網。

報導說，目前多數教師禁止在上課時使用手機，學生可以帶手機到校，但上課時必須關機、放在背包裡；此外，約有半數初中已把禁用手機寫入校規，未來新法案可作為學校整體規範和依據，讓學校思考自身要在禁用手機這件事上採取哪些措施。

歐洲其他國家近年也有類似做法。費加洛報今年一月一篇報導提到，英國的布瑞頓中學（BrightonCollege）為了避免學生一有空就盯手機，以致荒廢閱讀、甚至成癮，就針對不同年齡採取不同措施。

例如11歲到14歲學生須把手機交給教師全天保管，15歲學生每週交給教師保管3天，16歲學生每週兩天，再大一點的學生必須證明自己有能力控制手機使用時間，否則也要交出手機；教職員一樣不能在食堂或庭院使用手機。

副校長泰勒（Steve Marshall Taylor）說，措施實施後，學生很快就適應，他們更加投入課外活動和團體社交，食堂裡也又開始聽得到談笑聲。

根據另一篇報導，丹麥的網際網路和手機使用率在經濟合作暨發展組織（OECD）成員國之中名列前茅，有些孩子甚至6歲就收到手機當耶誕禮物。

2017年10月起，丹麥有4成學校決定禁止學生使用手機，政府也支持這個做法；措施實施兩個月後，雖有家長認為手機可用於教學、不須禁止，但也有許多家長和學童覺得，禁令有助於上課更專心學習、下課更認真和大家一起玩，而不是人人黏在自己的手機螢幕前。

報導引述心理學者芬格爾（Morten Munthe Fenger）的說法，送一支手機給孩子，就像給他一袋糖果，孩子會無節制地吃完為止，因此留意手機對孩子造成「不可控的依賴」是有必要的，學校試圖阻止手機濫用，是很正確的做法。

法國丹麥英國智慧型手機
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