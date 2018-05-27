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Spotify針對侵權賠償1.125億美元 遭批獲「授權折扣」省近99%

2018-05-27 12:06楊又肇

2015年底因為音樂家身分創作者David Lowery提出指控，認為Spotify在未經授權情況下使用其創作音樂內容，同時也說明本身代表超過上百名有相同情況的音樂創作者提出此項集體訴訟。而稍早有消息表示Spotify將以1.125億美元金額達成和解，其中4350萬美元將直接支付，其餘金額則將以授權費用等名目支付。

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根據The Hollywood Reporter網站報導，Spotify計畫以1.125億美元金額與David Lowery、Melissa Ferrick，以及其代表團體達成和解。就Spotify的說法表示，並非刻意侵權使用內容，或是不願支付授權費用，而是難以確認歌曲出版商與版權實際持有者，同時也說明本身隨時有足夠資金因應此類情況。

不過，Spotify的說法自然無法讓音樂創作者接受，而就先前同樣與Spotify有侵權訴訟的Wixen Music看法認為，Spotify這樣的作法實質上並不尊重創作者，強調Spotify所造成侵權損失將比想像更大，因此若Spotify準備以1.125億美元進行和解，意味Spotify侵權事實形同獲得98.7%左右的授權費用折扣，甚至無需針對本身侵權使用行為賠償。

在此之前，Spotify曾在2017年5月針對一樁涉及歌曲侵權的集體訴訟達成和解，並且同意支付4300萬美元賠償金額，而與代表Tom Petty、Neil Young、門戶樂團 (The Doors)在內歌手的Wixen Music訴訟也面臨至少16億美元鉅額求償。

Spotify

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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