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老婦趕火車卡屏東站月台縫 旅客全下車推車廂搶救

調查顯示Uber死亡車禍事故車輛當下未啟用煞車系統

2018-05-27 12:08楊又肇

根據美國國家運輸安全委員會公布Uber事故初步調查結果，顯示車輛在發生事故當下並未啟用緊急煞車系統，進而導致發生後續的死亡車禍。

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就初步調查結果顯示，Uber自駕車在發生事故當下並未啟用緊急煞車系統，原因在於希望避免車輛出現不穩定誤判情況，導致車輛雖然在事故發生前6秒察覺前方出現人影，卻無法順利讓車輛停下。

而從先前車內錄影，以及此次調查結果顯示，由於當時在車內的隨車人員並未將目光集中在前方，因此在發生事故前不到一秒鐘才意識到有狀況，並且在發生碰撞後才踩下煞車，導致此次死亡車禍發生。

就調查結果顯示，當時發生事故的Volvo XC90休旅車以時速43英哩前進，若在碰撞事故發生前1.3秒踩下煞車的話，就能避免造成此次死亡車禍。

不過，就當時遭車輛撞擊死亡的49歲Elaine Herzberg毒品分析結果顯示，在事故發生前曾吸食過毒品，或許造成精神恍惚情況，同時當時更身著深色衣服，所推行腳踏車也未依照美國交通法規規定加裝反光條，甚至在路上才環視確認是否有來車，而事故發生地點也沒有路燈或人行道標示的情況，導致車輛系統無法有足夠時間識別前方是否有人。

Uber發言人並未對此作任何回應，僅說明本身同樣參與此次調查，因此無法作具體說明。而目前Uber已經與死者Elaine Herzberg家屬達成和解，未來將不會繼續針對民事訴訟部分於法院對質。

Uber

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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