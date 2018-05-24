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網路內容有價！Contento區塊鏈協定正式上線

2018-05-24 18:28聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

區塊鏈話題全球升溫中，區塊鏈的技術應用與發展趨勢已成為新一波勢不可擋的浪潮。前有KKFARM專注創造音樂產業新的商業模式，這次Contentos區塊鍊技術協定則是將首波目標放在人氣與含金量都相當豐沛的社群影音領域，宣布將與LiveMe直播、Cheez短影音、PhotoGrid圖片社交三大平台達成戰略合作，希望實現數位內容有價化，進一步激勵用戶產出更創新及全球多元化的內容。

根據思科（Cisco）發佈全球移動資料流程量預測報告指出，2015年全球移動互聯網流量中影音流量佔比55%，預計在2020年達到75%，移動影音用戶滲透率將從22%預計提升至34%，移動影音勢將成為未來主流訊息承載形態。Contentos目前運用官方加密代幣COS（ContentOS token）與CONC（CONtentos Cash），將用戶在平台上的一切行為賦予價值，包含虛擬禮物交易打賞、廣告變現、數字內容交易、生態內支付購買、數字資產錢包等。用戶還可以在Contentos公有鏈上發行個人數位資產，購買者可與發行者通過智能合約自動完成購買或分紅等行為，有機會將內容變現，而無需第三方中介機構參與。

目前Cheez已成為首批兼容Contentos內容生態的移動影音平台，緊接著LiveMe直播、PhotoGrid圖片社交也將加入，未來獵豹移動旗下遊戲也可能成為戰略合作夥伴。

Contentos將可通過官方加密代幣賦能生態並用於對用戶的獎勵以及生態內一切交...
Contentos將可通過官方加密代幣賦能生態並用於對用戶的獎勵以及生態內一切交易及流通。圖／雪豹科技提供
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Contentos聯合創始人蔡昌傑期待Contentos能構建一個自由、公平的全...
Contentos聯合創始人蔡昌傑期待Contentos能構建一個自由、公平的全球數位內容社區。圖／雪豹科技提供
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Cheez短影音將成為首批兼容Contentos內容生態的移動影音平台。圖／雪豹...
Cheez短影音將成為首批兼容Contentos內容生態的移動影音平台。圖／雪豹科技提供
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