Qualcomm推出更「聰明」的Snapdragon 710運算平台、成立AI研究中心

今年在MWC 2018期間宣布增加Snapdragon 700系列產品，強調在更進一步細分的產品線裡提供整合人工智慧技術應用選項，讓OEM廠商能有更多元選擇之後，Qualcomm稍早於中國北京確定將以Snapdragon 710作為此系列首發產品，並且跟進採用三星10nm FinFET製程技術打造。

分享 facebook

鎖定介於Snapdragon 600系列至800系列之間的產品等級，並且加強終端裝置上的人工智慧技術應用，Qualcomm稍早推出的Snapdragon 710處理器除了同樣以三星10nm FinFET製程技術生產之外，更藉由Spectra 250 ISP對應多幀降噪、人工智慧技術應用相機功能、景深模擬應用，並且透過Hexagon DSP加強協同運算效果，同時也支援Snapdragon NPE神經運算引擎系統，以及Adreno GPU驅動的視覺運算系統。

而處理器核心同樣採用Qualcomm新一代Kryo自主架構設計，並且對應4K HDR影片播放能力，相比Snapdragon 660約可在整體運算功耗降低40%，並且支援可在15分鐘內完成充入50%電量的Quick Charge 4+快速充電技術，至於聯網能力則藉由整合X15 LTE數據晶片，提供最高可達800Mbps的下載速度，對應4x4 MIMO天線設計與LAA授權頻譜輔助接入連接功能，預期比Snapdragon 600系列在聯網能力有具體提昇。

Qualcomm預計從即日起向合作夥伴開始提供此款處理器，預期採用此款處理器設計平台的終端商品將會在6月後陸續進入市場銷售。

此外，Qualcomm在此次北京活動也同時宣布將成立人工智慧研究中心，將以跨部門形式協同合作推動人工智慧技術，並且透過多樣化的研究成果，讓Qualcomm人工智慧技術能廣泛應用在各個領域。