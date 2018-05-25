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從端點到雲端的一條龍模式，Intel以更「聰明」方式發展物聯網

2018-05-25 10:00楊又肇

針對Intel物聯網應用架構發展，Intel副總裁暨物聯網部門總經理Jonathan Ballon強調主要聚焦在一條龍式的智慧物聯網 (AIoT,)，與現行市場強調的物聯網發展應用模式不同之處，在於可讓物聯網裝置藉由電腦視覺、元件感知等方式自行學習互動能力，進而讓物聯網應用可以變得更加聰明，而非僅能以人為設定方式運作。

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就Jonathan Ballon表示，Intel目前持有從終端到雲端的運算能力，同時本身也開始建構5G聯網技術，同時藉由FPGA架構對應各類彈性運算佈署需求，藉此讓物聯網應用不但能提供完整一條龍式的應用，更可藉由人工智慧技術實現自我學習「進化」效果。

雖然相比ARM、Qualcomm強調在端點運算優勢，Intel則是著重本身在雲端架構整合應用，並且與Google Cloud、亞馬遜AWS、微軟Azure等服務平台深度合作，透過XEON處理器對應FPGA架構彈性配置，以及從終端電腦裝置運算到雲端進行大量運算，或是進行協同運算的形式，透過從端點到雲端的完整運算架構提供完整解決方案。

Intel副總裁暨物聯網部門總經理Jonathan Ballon
Intel副總裁暨物聯網部門總經理Jonathan Ballon
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若以自駕車為例，Jonathan Ballon表示雖然可以透過雲端協同運算方式讓每一台自駕車知曉如何安全地在道路上行駛運作，但每一台車在路上面臨突發狀況畢竟不同，因此在端點依然需要充足的運算能力，並且持續透過雲端連接方式進行學習，如此才能讓自駕車變得越來越聰明，而這也是目前Intel所提出智慧物聯網應用的優勢。

另一方面，若是透過風力發電廠運作情況來看，若是單一風力發電機產生運作異常時，通常以傳統方式必須花費人力檢修、重啟，但若是讓整個系統自行分析學習的話，則可讓發電設施自行透過網路連接方式確認實際運作情況，甚至會針對發電效率較低的發電設備自我檢查，並且透過調整負載等方式使發電效益提昇，甚至能使整體系統運作耗電量可被大幅控制。

不過，針對目前物聯網解決方案取決於電腦視覺、感知元件應用，Jonathan Ballon表示確實Intel在電腦視覺方面有相當深度投入，無論是藉由旗下Movidius VPU，或是以GPU或FPGA形式驅動攝影設備進行視覺分析，認為現階段多數的物聯網設備應用確實與電腦視覺技術息息相關，但在感知元件方面則不傾向自行建造，而是會與Bosch等協力廠商合作，認為與合作夥伴一同推動成長有更好效益。

以目前Intel在物聯網應用目標來看，將從端點裝置、雲端，乃至於應用在智慧城市、交通管理、車聯網、能源管理、醫療分析、智慧安全，或是無人商店等應用，都是未來Intel計畫進駐發展市場。而由於物聯網裝置相對也會取得更多用戶隱私，因此Intel在此部份也會格外小心，同時在物聯網技術應用更會朝向功能性的安全表現方向發展，不致於讓物聯網應用成為日常生活上的「災難」。

物聯網Intel

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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