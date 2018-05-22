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A+創意季頒獎 自動驅鳥器奪首獎

2018-05-22 18:43中央社 台中22日電

文化部舉辦的A+創意季今天舉辦頒獎典禮，創意大賞由南臺科技大學學生設計的自動驅鳥器拿下，今年新增文資特別獎獎項，鼓勵青年將台灣文化資產透過設計賦予新價值與面貌。

文化部文化資產局舉辦的A+創意季今年邁入第九屆，17日至22日在台中文化創意園區展出，競賽共有24校53系參加，件數達1374件，各類組包括文化資產、視覺傳達、工業設計、時尚設計、空間設計及數位媒體等六類，經評審團選出各類組獎項，今天舉辦頒獎典禮。

文化部文化資產局長施國隆致詞表示，六天的展期與活動為園區帶來超過10萬人潮，今年首度增加文資特別獎，鼓勵青年將台灣文化資產透過設計賦予新價值與面貌，達到「文資為體，文創為用」的文化脈絡傳承，明年第十屆總獎金將提高到新台幣100萬元，希望吸引更多人參與。

A+創意大賞由南臺科技大學創新產品設計系學生吳姵萱、廖勻薇與陳政諺的作品「追吧 Chase it！」獲得，作品是自動驅鳥器結合手機軟體，將人口不斷老化的農村社會中，鳥害所造成的沉重勞力負擔，透過作品讓驅鳥更自動化、產品化，將設計能量投注到社會現況上。

陳政諺說，成員每個人家中都有務農，他常看長輩用沖天炮、捕鳥網與人工方式驅趕鳥害，但常耗費人力卻沒有效果，靈機一動設計這套自動化驅鳥器，透過雷射光驅趕鳥類，射程最遠可達3公里，也可利用手機連線即時影像監看，方便農民監控。

文化資產類金牌由朝陽科技大學視覺傳達設計系學生作品「上山打獵」獲得，作品是一款以原住民文化為背景設計的桌遊，透過桌遊的趣味體驗，傳達原住民文化對環境敬重的精神和生活態度，藉此延伸文化的傳承。

文化資產
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