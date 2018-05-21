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Google行為守則將部分敘述作調整 「不為惡」描述比重少了一些

2018-05-21 08:46楊又肇

過去Google提倡「不為惡 (Don’t be evil)」的行為守則詮釋方式，近期似乎有了一些調整。

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根據Gizmodo網站比對今年4月21日之前的Google行為守則內容，發現在5月4日後所調整的行為守則內容裡，Google似乎已經移除行為守則前段關於「不為惡」的敘述，改以其他陳述內容要求員工維持工作上應遵守的行為與價值觀。

不過，Google依然將最後一段裡「不為惡」敘述予以保留，但相比過往版本從一開始就重複強調「不為惡」的守則，似乎顯得有些單薄。

藉由Internet Archive所提供的網站時光機 (wayback mac...
藉由Internet Archive所提供的網站時光機 (wayback machine)查詢Google行為守則網頁更新版本差異
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現行版本最底下依然保留「不為惡」的敘述
現行版本最底下依然保留「不為惡」的敘述
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當然，移除「不為惡」的語句並不代表Google (以及Alphabet)將開始為非作歹，新版行為守則中依然要求Google員工必須維持職業道德等原則，只是特別將過去始終強調的「不為惡」敘述比重做調整，不免讓人質疑Google是否在道德與行為標準有所改變。

而從近期Google員工抗議公司與美國國防部合作，將使旗下技術應用於軍事領域，雖然Google雲端事業資深副總Diane Greene表示公司已經著手擬定一系列道德原則，同時也由共同創辦人Sergey Brin、執行長Sundar Pichai分別強調將使科技用於讓生活變得更好，但目前Google似乎仍計畫與美國政府合作，並未因此聲明將終止讓本身技術投入軍事用途。

而Google或Alphabet方面，目前並未對行為守則內容調整做回應。

AlphabetGoogle

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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