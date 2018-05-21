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「開發者聯盟」呼籲蘋果提高App分潤比例

2018-05-21 08:48楊又肇

就在微軟宣布提高開發者分潤比例後 (除了在Xbox平台發行App與所有平台遊戲內容)，部分iOS平台開發者也有意要求蘋果跟進調整分潤比例，並且開放可向使用者提供免費試用時限，讓使用者能有更多試用感受。

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根據一群由iOS開發者所組成的「開發者聯盟 (The Developers Union)」，透過網站向蘋果喊話，並且強調本身以非工會組織形式運作，並不會向參與的開發者收取任何費用，最主要是希望呼籲蘋果增加App Store向開發者提供的分潤比例，並且要求蘋果開放每一款App均能以有限時間形式讓使用者體驗完整內容，而非僅只能另外製作試用版本，造成使用者必須重複下載內容。

會有這樣的反應，或許是與微軟近期在Build 2018期間宣布調整開發者分潤比例有關。在微軟新制之下，開發者最高可以新拆分比例獲得95%利潤，即使透過Microsoft Store內的選集項目，或是透過微軟旗下宣傳管道購買的話，開發者亦可獲取85%分潤比例，相比過往平均分潤比例為70%提昇不少。

而要求蘋果開放每一款App均能以有限時間形式讓使用者體驗App完整功能，目前僅有透過訂閱形式獲利的App能使用此項功能，例如Netflix或Spotify。開發者之所以希望蘋果同意開放此項功能，最主要是因為現行制度規範開發者必須同時提供付費使用版本與免費試用版本，使用者僅能先透過下載試用版本進行體驗，滿意後才透過付費機制購買，並且再次下載付費版本，因此開發者希望能直接藉由時間限制，讓使用者決定是否付費繼續使用，藉此增加使用者付費使用比例。

目前不確定蘋果是否計畫在6月即將舉辦的WWDC 2018期間宣布重新調整App銷售分潤比例，至於是否同意開發者直接以時間限制方式讓使用者是用App，滿意後再藉由付費方式取得，以蘋果的立場或許並不會同意，畢竟如此一來可能將影響App Store整體收錄App數量，同時也可能造成使用者僅只想用App試用版所提供功能時，可能面臨試用時間結束而無法繼續使用情形。

蘋果暫時尚未對此做任何回應。

不過，隨著App Store收益持續成長，蘋果目前針對開發者所投入資源也持續增加，同時也重新設計App Store介面讓使用者更容易尋找個人所需內容，甚至透過主題內容等方式增加App下載機會。而在開發者人才培育方面，蘋果除了持續強化iTunes、Swift Playground學習編碼管道之餘，同時也針對開發環境、工具需求，讓開發者能以更簡單方式設計內容。

就先前蘋果說明，iOS開發者在2017年透過App Store的總收益達265億美元，相比2016年約成長30%，甚至進一步在2018年1月在美國境內增加160萬個工作機會。

蘋果iOSWWDC

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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