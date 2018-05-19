Google在台南展開實體數位學程

2018-05-19 21:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



Google今天表示，為落實「Google智慧台灣計劃」，位於臺南文化創意產業園區的Google數位學程實體空間正式啟用。Google智慧台灣計畫中有關智慧人才發展，Google乃透過「Google數位學程」提供完全免費的全中文數位行銷線上課程，此次更打造獨立的實體授課空間，舉辦為期一年的實體課程。

Google指出，數位學程線上與實體課程的推出，將協助所有對提升數位力有需求、感興趣的人們，帶來更具互動性和實用性的教學培訓，進而達到為台灣提升數位人才競爭力、促進產業數位轉型的目標。

Google台灣行銷副總經理利啟正表示，因為臺南市政府文化局、南臺科技大學以及臺南文化創意產業園區的協助，得以讓Google打造出全台首座「Google數位學程實體空間」，嘉惠當地的學生、教師、中小企業、求職者、新創公司等對提升數位行銷實力有需求的人們。除了落實Google智慧台灣計劃在智慧人才方面的發展，更希望能平衡南北資源的挹注，歡迎大家多多利用這為期一年的實體課程，更加瞭解數位行銷，提升相關領域的技能。

臺南市政府文化局副局長周雅菁指出，台南市為文創產業深具特色的城市，面對數位轉型的全球科技趨勢，期待透過數位學程實體教學蓬勃台南在地的中小企業及數位行銷人才發展，幫助台南在地企業以及文創產業有足夠的能力與知識邁向數位轉型。