Google在台南展開實體數位學程
Google今天表示，為落實「Google智慧台灣計劃」，位於臺南文化創意產業園區的Google數位學程實體空間正式啟用。Google智慧台灣計畫中有關智慧人才發展，Google乃透過「Google數位學程」提供完全免費的全中文數位行銷線上課程，此次更打造獨立的實體授課空間，舉辦為期一年的實體課程。
Google指出，數位學程線上與實體課程的推出，將協助所有對提升數位力有需求、感興趣的人們，帶來更具互動性和實用性的教學培訓，進而達到為台灣提升數位人才競爭力、促進產業數位轉型的目標。
Google台灣行銷副總經理利啟正表示，因為臺南市政府文化局、南臺科技大學以及臺南文化創意產業園區的協助，得以讓Google打造出全台首座「Google數位學程實體空間」，嘉惠當地的學生、教師、中小企業、求職者、新創公司等對提升數位行銷實力有需求的人們。除了落實Google智慧台灣計劃在智慧人才方面的發展，更希望能平衡南北資源的挹注，歡迎大家多多利用這為期一年的實體課程，更加瞭解數位行銷，提升相關領域的技能。
臺南市政府文化局副局長周雅菁指出，台南市為文創產業深具特色的城市，面對數位轉型的全球科技趨勢，期待透過數位學程實體教學蓬勃台南在地的中小企業及數位行銷人才發展，幫助台南在地企業以及文創產業有足夠的能力與知識邁向數位轉型。
Google數位學程實體課程內容範圍，從最基礎的簡報溝通技巧與個人履歷製作教學，到數位行銷策略制定、數位廣告入門介紹、社群媒體策略與文案撰寫，甚至是以通過Google AdWords Certificate認證為目標的數位行銷課程都涵蓋。另外也針對中小企業開設工作坊，以幫助企業透過數位工具了解市場並提升競爭力。Google希望能透過這些課程幫助在地的中小企業、商家提升數位力，同時也能幫助在地的學生、求職者強化數位技能，為職涯加分。
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