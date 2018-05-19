Google全台第一個數位課程實體教室 台南啟用

2018-05-19 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



Google數位學程全台第一個實體教室今天在台南文創園區啟用，以數位行銷為主的課程內容，包括線上與實體都免費，實體部分才剛開放報名，到7月的課程已經全滿，反應熱烈。

Google大中華區經銷通路業務總監李芝禎表示，這套課程涵蓋30多個項目、100多堂課，之前已在歐洲推出，經過中文化，並挑選適合台灣的課程，做為台灣Google數位學程內容，民眾只要鍵入「Google數位學程」就能上網學習。

但為了加強課程的效果，Google也打算陸續推出實體課程教室，與線上課程一樣，全部免費，在台南率先成立後，下一個據點是台中。

實體課程的時間是每周三、六，目前已有許多中小企業經營者、老師及學生報名。

實體課程教室位在台南市北門路上文化創意產業園區的3樓，有Google一向的開放與活潑氣氛，還有總部裡知名的「軟骨頭」沙潑，期待大家放鬆身心、自在學習。

課程內容從最基礎的簡報溝通技巧與個人履歷製作教學，到數位行銷策略制定、數位廣告入門介紹、社群媒體策略與文案撰寫， 甚至是以通過Google AdWords Certificate認證為目標的數位行銷課程都有。