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專家3個推論 外媒預測蘋果將併購特斯拉

2018-05-16 15:03聯合新聞網 綜合報導

美媒《The Street》推出熱門話題：蘋果將併購特斯拉。圖片來源 pix...
美媒《The Street》推出熱門話題：蘋果將併購特斯拉。圖片來源 pixabay.com
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美媒《The Street》昨日(15)推出了一個熱門話題，預測2018年可能出現三個能攻佔頭條版面的重大併購，一是亞馬遜 (Amazon) 併購西爾斯 (Sears)，其次為微軟 (Microsoft) 併購網飛 (Netflix)，再來則是蘋果 (Apple) 併購特斯拉 (Tesla)。三項預測當中又以蘋果併購特斯拉的話題最引人關注。

特斯拉2017年第四季財報在今年三月出爐，一年內讓投資人虧損了1,448億台幣的消息震驚了眾人，當時即有投資專家分析，未來一年內若無法得到來自華爾街或其他投資者的資金，特斯拉應無法倖存。預計特斯拉在未來18個月內需要大約80億美元（約台幣2,331億）來維持營運虧損、資本支出以及營運資金需求等等。

伊隆．馬斯克（Elon Musk)，Space X 執行長、特斯拉汽車執行長。p...
伊隆．馬斯克（Elon Musk)，Space X 執行長、特斯拉汽車執行長。photo credit: OnInnovation
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隨著特斯拉面臨經營資金及產能提升的困境，蘋果意圖收購特斯拉的傳聞也頻頻傳出。美國商業網站《商業內幕》曾在今年初撰文分析蘋果併購特斯拉並非不可能發生的事，而據《The Street》的分析，從這兩家公司的本質則能看出這樁買賣的高度可能性：蘋果擁有特斯拉迫切需要的擴展知識，而特斯拉本身的創新特質則是蘋果一直所追求的。

報導指出，蘋果憑著iPhone，穩佔了絕大多數發展中國家的市場，但智慧手機的市場競爭太過激烈，蘋果需要另一項創新產品來維持自己在這些先進國家的市占率。全球目前有超過7億支iPhone流通著，而電動車的發展勢不可擋，到了2023年預計將有3百萬台特斯拉在市面上。蘋果可以利用自身的生產知識和龐大的資金推動特斯拉的生產，進而變身成賺錢的汽車製造商。

從以下資訊中，更能看出這場併購的可行性。

1. 目前特斯拉的市值約為513億美元，蘋果則坐擁大約2851億美元的現金。就財務面來看，收購特斯拉的資金對蘋果來說只是小菜一碟

2. 蘋果前執行長John Sculley曾在接受《TheStreet》採訪時說道：如果蘋果想要購買大公司，我確信他們只會尋找具有革命性意義的產品來進行，而特斯拉完全符合這項標準。

3. 研究特斯拉的專家 Anton Wahlman 也表示，馬斯克 (Elon Musk) 想把重心放在Space X上，太空計畫才是他的夢想，而不是汽車生意

估且不論這場交易是否真能在2018年完成，已有許多傳聞指出蘋果近年已完成了兩次對特斯拉的收購盡職調查。

提姆·庫克 (Tim Cook)，蘋果執行長。photo credit: T...
提姆·庫克 (Tim Cook)，蘋果執行長。photo credit: The Climate Group
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