今年額外啟用6間 亞馬遜無人商店Amazon Go準備進駐這兩城

2018-05-16 09:05 聯合新聞網 楊又肇



日前透露將在今年內於美國境內額外啟用至少6間Amazon Go無人商店後，相關消息顯示亞馬遜計畫在芝加哥、舊金山啟用新店。

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根據西雅圖時報 (Seattle Times)報導，亞馬遜已經在美國芝加哥、舊金山開始招募Amazon Go無人商店經理職務人選，似乎意味接下來將會在這兩大城市內啟用全新無人商店服務。

不過，亞馬遜並未對此作任何回應，但既然已經對外開出職缺，意味亞馬遜將會在西雅圖以外地區啟用無人商店服務。

在此之前，亞馬遜已經確認將在今年內於美國境內額外啟用的6間Amazon Go無人商店，其中至少3間將會坐落於西雅圖市區合適地點，而亞馬遜也計畫將部分無人商店擴展至洛杉磯等美國重點城市，其中洛杉磯地區可能將與洛杉磯房地產大亨Rick Caruso洽談，預計在其持有The Grove購物中心啟用Amazon Go無人商店。

而雖然名為無人商店，但實際上Amazon Go內部依然配置少量工作人員，主要提供生鮮食材後續處理、確認購買酒精類飲品的消費者是否合乎法定年齡，或是協助排除商店內異狀，主要銷售還是交由自動化系統判斷進入商店的消費者是否從貨架上取下商品，直到離開時候是否將商品放回架上，否則將會自動從消費者進入店內時所登入的亞馬遜帳號中扣款，藉此完成消費交易。