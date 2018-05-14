iPhone新6.1吋版 傳用MLCD+顯示技術

2018-05-14 09:31 中央社 台北14日電



蘋果新款iPhone各界關注。韓國網站預期，今年新6.1吋LCD版iPhone，可能採用LG Display的MLCD+顯示技術，相對可節省30%的功耗。 美聯社 分享 facebook 蘋果新款iPhone各界關注。韓國網站預期，今年新6.1吋LCD版iPhone，可能採用LG Display的MLCD+顯示技術，相對可節省30%的功耗。

韓國財經網站Business Korea引述智慧型手機產業人士消息報導，蘋果今年新款6.1吋版iPhone，可能採用韓國LG Display研發的MLCD+顯示技術。

報導指出，MLCD+顯示技術相較於橫向電場效應（IPS）LCD顯示技術，可以更省電，螢幕顯示可更明亮。

國外科技網站Appleinsider報導，MLCD+顯示技術可較IPS LCD技術節省約30%的功耗。LG Display也是蘋果的供應鏈之一，因此預期蘋果新款iPhone可能會採用上述現成的顯示技術。

韓國財經網站The Investor先前引述產業人士消息報導，LG Display預期將在今年下半年開始出貨首批有機發光二極體（OLED）面板給iPhone使用。

報導指出，LG Display首批給iPhone用的OLED面板，數量規模不會太大，今年出貨量大約是1500萬片到1600萬片。

分析師先前指出，蘋果從今年起積極引進、全力支援LG Display成為OLED版iPhone第二面板供應商，以分散未來3年到5年OLED供應風險。

市場一般預期，今年下半年蘋果可能推出6.5吋和5.8吋有機發光二極體（OLED）版iPhone、以及6.1吋LCD版iPhone。其中6.1吋LCD版iPhone占今年下半年3款新iPhone出貨比重，可達約65%到75%，出貨量可達1億支到1.2億支。