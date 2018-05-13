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蘋果MacBook蝶式鍵盤有缺陷 用戶集體提告

2018-05-13 12:10中央社 舊金山12日綜合外電報導

消費者昨天向蘋果提出集體訴訟，表示搭載蝶式鍵盤的MacBook或MacBookP...
消費者昨天向蘋果提出集體訴訟，表示搭載蝶式鍵盤的MacBook或MacBookPro「經常面臨按鍵沒有反應，繼而造成鍵盤失靈的威脅」。 路透
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消費者昨天向蘋果提出集體訴訟，表示搭載蝶式鍵盤的MacBook或MacBookPro「經常面臨按鍵沒有反應，繼而造成鍵盤失靈的威脅」，並指控蘋果沒有針對這個問題警告消費者。

蘋果並未對此評論。

美國科技新聞網站CNET報導，用戶在部落格貼文、推文和支援論壇評論反映問題，並在Change.org請願網站發起連署，甚至有網友為了這個品質不佳的鍵盤做了諷刺歌曲和影片，最後向北加州聯邦法院提出訴訟。

蘋果在2015年推出採用蝶式鍵盤的12吋MacBook，取代傳統的「剪刀式」結構。根據蘋果官網，蝶式鍵盤使用上應該是更穩定、更舒適、反應更靈敏，但對部份用戶而言，事情顯然不如蘋果所說的那麼好。

批評人士表示，蘋果對這個問題的反應消極。蘋果的客戶支援團隊6月在網頁上概述以壓縮空氣噴罐清理鍵盤的步驟，有些用戶表示這個方法不是每次都有效，而且問題還是會一再發生。3月有報導指出，蘋果申請MacBook鍵盤抗屑專利。

科技網站Apple Insider報導的這起鍵盤訴訟案提到2015年的MacBook和後續機型，以及2016年的MacBookPro和後續機型，還說有數千名消費者都碰到這樣的瑕疵。

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