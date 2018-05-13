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Facebook成立區塊鏈技術團隊 傳投入自有加密數位貨幣發展

2018-05-13 07:42楊又肇

相關消息指出，Facebook計畫建立自有數位加密貨幣，或許將使Facebook平台用戶能以此進行更安全的電子交易服務。

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Facebook稍早對外宣布進行團隊重整，將由原本負責Messenger項目的副總裁David Marcus帶領全新團隊，預期將使區塊鏈技術與Facebook服務平台整合。不過，Facebook並未具體說明將使區塊鏈技術應用在哪些服務項目。

而從Messenger服務來看，其實很早之前就已經在美國地區透過PayPal技術開通線上轉帳服務，讓使用者能直接透過Messenger服務線上匯款，同時就David Marcus過去曾任PayPal總裁，本身也是比特幣早期投資者，去年12月更加入著名加密貨幣交易平台Coinbase董事會，因此對於數位貨幣交易自然也有豐富經驗，因此預期能協助Facebook更快投入區塊鏈技術與數位加密貨幣應用發展。

相關消息表示，雖然Facebook在一年多前便開始投入區塊鏈技術發展，但要能順利推動自有數位加密貨幣發展的話，恐怕仍需要一段時間，暫時還不會整合在現有服務項目。不過，Facebook或許有可能先藉由區塊鏈技術強化用戶身分驗證，並且確保用戶隱私安全。

事實上，Facebook過去也曾在2009年推出自有虛擬貨幣Facebook Credits，主要可讓使用者透過信用卡、點數卡等方式儲值，進而用在Facebook平台上的遊戲，或是虛擬物品購買使用。但此項服務始終未能引起使用者青睞，因此最後結束運作。

區塊鏈技術虛擬貨幣Facebook

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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