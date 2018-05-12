Qualcomm最快今年內與合作夥伴推出首款5G連網產品

雖然先前說明將與品牌廠商合作於2019年推出首波5G連網手機產品，但Qualcomm透露新款可對應5G連網的手機產品預期最快將會在今年內亮相。

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Qualcomm資深副總裁Durga Prasad Malladi在接受訪談時透露，可對應5G連網的手機產品最快將可在今年下半年時推出。不過，Durga Prasad Malladi並未透露外先推出此款產品的品牌廠商名單，同時也未說明預計率先提供5G連網服務的電信業者名稱。

不過，從日前包含華為、三星、Sony、小米、OPPO等品牌均透露將在2019年推出首款5G連網產品，而諸多電信業者也預期5G連網服務預期會在2019年進入商業化，並且在2020年開始普及應用，或許Durga Prasad Malladi提及產品，可能是指藉由現行LTE連網技術與載波聚合方式達成準5G連網速度的機種。

就先前Qualcomm執行長Cristiano Amon說明，目前總計超過19家硬體廠商與18家系統營運商將採用Qualcomm推出的X50連網晶片，而Qualcomm預計在2019年開始向合作夥伴提供5G連網設備。

而此次Durga Prasad Malladi說法，則是說明部分廠商期望能在特定地區提前推出5G連網服務，同時在技術應用也已達商業化標準，因此Qualcomm希望能協助這些廠商儘快進入5G連網應用發展。

Qualcomm在去年便曾在美國舊金山市區進行毫米波技術測試，讓過半使用者能透過1.4Gbps連網速度上網，藉由翻倍以上的資料下載速度，以及更大傳輸頻寬，讓使用者能以不同以往的連網方式使用資料，例如藉由5G連網方式讓使用者透過手持裝置上網，同時也能對應居家連網需求。