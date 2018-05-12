小米智慧家電產品將進入美國市場、支援Google Assistant

從先前Google合作搭載Android TV的小米盒子，到今年宣布小米MIX 2S成為Android P公開測試版本首波可安裝機種，小米近年以來與Google合作關係也持續加深。而在稍早透露消息裡，小米資深副總裁王翔更透露小米旗下智慧家電將持續加入支援與Google Assistant連動，同時也說明部分米家智慧家電產品將準備進入美國市場銷售。

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根據王翔稍早透過Twitter透露消息，確定小米旗下米家智慧家電產品將擴大支援與Google Assistant連動，同時包含米家智慧床頭燈、LED智慧燈泡、智慧插座產品將會進入美國市場銷售。

不過，許多人期待的小米電視系列產品則暫時仍不會進入美國市場，同時小米手機產品也同樣不會在此時引進美國市場銷售，最主要還是考量內容授權與服務支援等問題，同時手機產品可能也避免面臨與中興、華為等品牌同樣受阻攔的情況，因此現階段還是會先以行動電源、耳機、連接線等產品銷售。

小米日前宣佈與長江和記實業結盟，預期透過長江和記實業旗下屈臣氏經營通路擴展香港、西歐市場，藉此讓旗下產品擴展到更多市場銷售。而此次透露將與Google進一步合作，並且將更多連網家電產品帶進美國市場，預期將有利於小米在更多市場搶下連網家電銷售市佔。