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Uber執行長透露未來幾個月內將可恢復自駕車上路測試

2018-05-12 14:49楊又肇

除了在活動過程展示與5家業者合作的飛行計程車原型設計，Uber執行長Dara Khosrowshahi更於第二屆Uber Elevate期間透露，預期在未來幾個月內將可恢復自駕車道路測試。

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根據Dara Khosrowshahi的說法，一旦美國國家運輸安全委員會報告出爐，同時完成內部安全審核之後，將會重啟Uber自駕車上路測試項目，同時也強調重新進入道路測試的自駕車將更安全可靠。

不過，種種情況似乎將使Uber日後在自駕車上路測試面臨更多批評，但Dara Khosrowshahi仍有信心使旗下自駕車重新回到路上測試，同時也強調自駕車將是未來Uber重點發展方向。

先前在亞利桑那州發生致死車禍事故，同時也持續有消息指出Uber在自駕車減少光達等元件配置數量，甚至將原本車上配置兩名隨車人員減少成一人，而先前事故發生時更傳出隨車人員並未將視線集中在前方車況，包含Volvo、NVIDIA隨後也出面澄清表示Uber在測試車輛並未使用車輛原本配置安全設施，同時使用的是Uber自行研發軟體，因此未能達成軟硬體配置最佳化效果。

在目前Uber未再繼續向加州政府申請自駕車測試牌照，同時亞利桑那州政府也因為日前致死車禍事故限制Uber自駕車上路測試，因此預期Uber日後僅能在賓州匹兹堡市區進行測試，或是計畫在稍早批准自駕車測試的俄亥俄州申請牌照。

Uber自駕車

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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