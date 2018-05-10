Uber與5家業者合作 攜手NASA、美軍促使飛行計程車服務成真

先前提出飛行汽車將在未來10年內於美國普及應用看法後，Uber稍早於美國洛杉磯舉辦第二屆Uber Elevate會議活動，其中與Embraer、Pipistrel Aircraft、Aurora Flight Sciences、Karem與Bell在內廠商共同展示未來預計投入飛行計程車服務的載具設計，同時Uber也與美國太空總署 (NASA)合作研發管理大量飛行載具的服務平台，同時也與美軍合作研究新款安靜設計、可用於飛行載具的轉子引擎技術，讓未來預期大量發展的飛行載具能大幅減少噪音問題。

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雖然飛行計程車服務目前仍屬於早期發展階段，但對於Uber在內業者則是全新發展機會，畢竟若能藉由小型飛行載具紓緩擁擠的道路交通，將能讓流量有限的大眾運輸需求獲得改善，同時也能改變原本需花費更多時間往返的通勤模式。

不少市場看法認為，相比高速鐵路車輛等建置成本與實際乘坐效益，飛行汽車的優勢在於佈署搭乘資源更具彈性，但相對地也可能帶來全新挑戰，例如飛行過程所產生噪音、飛航安全與管制問

題，例如Tesla執行長Elon Musk稍早批評飛行汽車就像噪音更大的無人機，甚至可能因為飛行過程產生的下吹氣流造成更大危險問題。

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目前Uber除了將與Embraer、Pipistrel Aircraft、Aurora Flight Sciences、Karem與Bell在內廠商合作導入飛行載具，藉此用於布局可透過App簡單預約的短程飛行運輸服務，同時也與美國太空總署合作研發可管理大量飛行載具的服務平台，更與美軍合作打造新款安靜設計的轉子引擎，藉此改善現行飛行載具運作噪音問題，讓大量飛行載具能順利應用在未來運輸接駁需求。

依照Uber的規劃，未來投入飛行運輸服務的載具必須符合全電運作，更小噪音，以及具備、垂直起降功能，如此才能順利應用在日後同樣藉由App預約的搭乘服務。

但從現行法規、載具使用控管、飛行安全，以及起降地點安排，乃至於服務費用設計與使用規範來看，Uber期望推動空中飛行載具接駁運輸服務可能還需要更多時間作準備，其中更包含涉及政府法規，以及在地相關配套措施必須有更具體撮合，否則此類服務恐怕難以順利推行。