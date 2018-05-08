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超越臉書和IG 抖音成iOS全球首季下載冠軍

2018-05-08 13:05聯合報 記者許依晨╱即時報導

5月7日，應用市場研究公司Sensor Tower數據顯示，今年第一季，「抖音」海外版「Tik Tok」的App Store全球下載量達4580萬次，超越Facebook、Instagram、Youtube等成為全球首季下載量最高的iOS應用程式。

抖音為一款音樂創意短視頻的APP ，於2016年9月上線，在2017年年初獲得今日頭條的數百萬元天使投資，是「今日頭條」旗下短影片平台。

昨天晚間，今日頭條創始人兼CEO張一鳴在微信朋友圈發布抖音下載量飆升全球第一的消息，並寫道「Celebrate small success（慶祝一個小勝利）」、「抖音Tiktok Q1蘋果商店下載全球第一」、「微信的藉口封殺，微視的抄襲搬運，擋不住抖音的步伐」。

觀察者網報導，綜合所有應用商店的下載統計，抖音Tik Tok一季度下載量已躍升至全球第六位。

對此，科技媒體Business Insider報導稱，雖然Facebook及旗下產品仍然主導著iPhone應用市場，但過去三個月，來自中國的抖音及海外版Tik Tok正以黑馬之姿迎頭趕上。

根據抖音官方數據，自2017年下半年啟動國際化以來，抖音目前已經覆蓋全球150多個國家，月活用戶超過1億。

今日頭條創始人兼CEO張一鳴在微信朋友圈發布抖音下載量飆升全球第一的消息，並寫道...
今日頭條創始人兼CEO張一鳴在微信朋友圈發布抖音下載量飆升全球第一的消息，並寫道「Celebrate small success」。圖／翻攝自觀察者網站
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超越臉書和IG，抖音成iOS全球首季下載冠軍。圖／取自網路
超越臉書和IG，抖音成iOS全球首季下載冠軍。圖／取自網路
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