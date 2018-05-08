以後通通自己來？蘋果招募職缺暗示將自行研發5G連網技術

先前就有計畫自行投入5G連網技術研發，甚至傳出已經打造對應5G連網技術規格的iPhone原型機種，蘋果稍早再度於對外召募人才需求內透露自行投入打造5G連網技術的可能性。

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根據Cult of Mac網站報導，從蘋果日前對外公布的職缺招募內容顯示將徵求熟稔毫米波技術應用的晶片設計工程師，其中雖然並未直接說明將投入5G連網技術應用設計，但由於毫米波在接下來即將普及應用的5G連網技術成為關鍵項目，因此認為蘋果將可能藉此研發自有連網技術，進而擺脫5G連網技術必須仰賴他廠的情況。

近期與Qualcomm關係惡化情況下，雖然仍可藉由與Intel、聯發科合作解決無線通訊技術供應需求問題，但在長久發展中，蘋果可能在此項關鍵技術開始採取自有研發設計，避免遭受不必要的市場箝制。

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在此之前，蘋果其實就已經傳出自行投入5G連網技術研發消息，同時也傳出已經打造一款對應5G連網技術規格的iPhone原型機種。不過，從現階段情況來看的話，蘋果暫時應該還是會與Intel在內廠商維持合作，預期還要一段時間才會逐漸導入自有通訊晶片設計。

從5G連網技術應用來看，對於許多廠商如Intel、聯發科、華為、中興、三星、Ericsson、Nokia、NEC等品牌而言，將帶來全新發展機會，其中包含可從原本LTE連網技術競爭取得全新優勢，而無需受限於Qualcomm等廠商持有基礎必要專利技術。從技術規格角度來看的話，5G連網技術雖然能與既有LTE技術規範相容，但整體上卻是全新技術規格發展，因此讓許多廠商能從相同起跑點重新競爭。

目前仍無法確認蘋果是否會在未來推出自有5G連網通訊晶片，或是在此項技術應用先取得必要專利，但預期蘋果日後在5G連網應用也不會落後主要品牌，或許在今年下半年預計推出的新款iPhone將會進一步對應準5G連網應用規格，並且在明年推出支援5G連網技術的iPhone新機。