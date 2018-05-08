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觀點／微軟、Google年度開發者大會更聚焦開發者需求、未來願景

2018-05-08 07:58楊又肇

去年發生微軟年度開發者大會Build 2017與NVIDIA GTC 2017撞期情況，今年讓更多開發者與媒體頭痛的情況，可能就是微軟年度開發者大會Build 2018與Google I/O 2018舉辦時間幾乎重疊情況。

而相比過往會在各自的開發者大會宣布諸多軟體、服務更新項目，微軟與Google在今年的開發者大會預期不會特別聚焦在整個作業系統更新，而是更聚焦在如何協助開發者更容易打造吸引人的應用服務內容，另外也預期會著重說明未來在人工智慧應用、隱私安全的布局。

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或許是因為微軟從Windows 10 Creators版本之後，開始採取依據市場變化需求隨時提供更新的模式，因此並不會特別比照過往選在開發者大會中公布重大更新，因此今年預期將會把重心放在如何協助開發者打造內容。Google方面則是從幾年前就開始透過先在春季向開發者提供新版Android預覽內容，並且選在Google I/O期間說明更多重點項目，但從先前開始希望讓Google I/O更集中在與開發者互動，因此預期在活動期間的主題演講內容也會針對開發者需求說明各類更新項目。

從這幾年的變化來看，無論是微軟Build，或是Google I/O的發表內容，近年來其實一直在做調整，因為重點並非是向大眾及媒體說明本身做了哪些事情，而是如何協助開發者創造更多有趣、實用的服務項目，因此現場會有越來越多一般人可能難以理解，但是對開發者而言卻是意義重大的更新內容。

例如Google在去年的開發者大會上宣布將使Android原生納入程式語言Kotlin，之所以讓許多開發者感到開心，原因就在於Kotlin能以精簡語法撰寫編碼，而無需像JAVA編碼必須有嚴謹的規則，而這其中所帶來的便利只有開發者較能直接感受，對於一般使用者、媒體或許較難以理解。另外，微軟過去持續溝通Universal Windows Platform的設計概念，自然也是為了讓開發者透過單一流程即可針對眾多硬體平台提供應用服務，若本身並非開發者的話，可能也很難想像過去必須針對不同硬體環境撰寫不同程式編碼、除錯的痛苦。

由於這幾年的溝通模式改變，包含微軟、Google在各自的年度開發者大會多半會希望與開發者做更直接的互動，而對媒體及一般大眾則希望著重溝通目前發展重心，以及未來成長目標，例如今年有不少話題集中在網路隱私安全，以及人工智慧所帶來隱憂，因此預期微軟與Google今年在開發者大會期間會有不少溝通重點放在這些議題。

至於是否針對作業系統版本等細節做說明，理論上應該還是會有，只是可能會拆分成不同重點項目，例如微軟可能將偏重在雲端與端點運算，並且聚焦在跨平台、跨裝置的使用體驗，而Google的更新重點自然還是會以Android為主軸，但包含穿戴裝置Wear OS、智慧車載Android Auto，乃至於可能更新的Google Play與新聞服務內容，同時也可能針對雲端運算、人工智慧項目做更新。

微軟Google開發者大會

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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