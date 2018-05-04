台灣三星行動與資訊事業部再度換將 李元榮轉任創新事業部門

台灣三星稍早確認，企業解決方案事業部總經理吳昇奇 (Gary Wu)將因個人生涯規劃於5月內退休，未來將轉任台灣三星電子企業策略顧問，同時現任行動與資訊事業部副總經理李元榮 (Randy Lee)將轉調企業創新暨商用解決方案事業部擔任副總經理，而原行動與資訊事業部資深協理陳啟蒙 (Jacob Chen)則將升任副總經理，未來將負責行動與資訊事業部手機、平板與穿戴式裝置等業務。

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此次人事異動，台灣三星表示將從5月11日起正式生效。

吳昇奇自2015年1月進入台灣三星電子企業解決方案事業部，主要協助推動三星台灣地區B2B事業成長，其中包含將商用顯示器解決方案導入教育、飯店、零售通路、金融、運輸等多元市場，同時也將三星桌上型顯示器導入日益興盛的電競領域，而大型商用顯示器目前更與政府單位合作採用，成為路況管理主要解決方案。

此次人事異動，台灣三星表示除了基於吳昇奇因個人生涯規劃退休，同時也因應三星企業內部輪調機制，藉此讓員工能在不同位置上學習、發揮個人專長，此次李元榮自行動與資訊事業部轉調企業創新暨商用解決方案事業部，同樣也希望藉由融合三星手機事業發展經驗，讓商用解決方案能有全新成長助力。

而升任行動與資訊事業部副總經理的陳啟蒙，由於過去曾任微軟裝置台灣區總經理，以及台灣諾基亞業務協理職務，因此對於台灣消費市場有相當了解，因此預期能進一步協助帶動台灣三星手機等產品市場銷售成長。