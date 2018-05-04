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Google攜手Fitbit 讓醫生可透過雲端即時觀察、分析病患身體狀況

2018-05-04 10:04楊又肇

如同蘋果藉由Apple Watch、Health Kit與醫療學術單位合作，藉由共享病患不具名身體資訊進行病況研究，Google在很早之前也已經針對Android Wear (目前名稱為Wear OS)提出Google Fit的應用程式，讓穿戴裝置硬體廠商可藉由統一框架提供穿戴者基本健身數據，使不同硬體裝置量測數據可以被共用。而在稍早宣布消息中，Google則是與Fitbit攜手合作，預計透過Fitbit穿戴裝置所量測健身數據，藉由Google Cloud for Healthcare與醫療單位共享，讓醫生能即時知曉特定觀察病患的身體狀況，並且進行病況判斷或分析研究。

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過去由於要採集病患日常身體數據相對麻煩，病患必須配合配戴專業儀器，甚至必須留院觀察。不過，在越來越多至智慧穿戴裝置問世後，諸如此類的數據採集就變得相對簡單，只是如何統整數據依然是個問題。

因此，Google在很早之前便藉由推行Android Wear作業系統時，同時提出名為Google Fit的應用程式，讓不同品牌的智慧穿戴裝置能以相同框架記錄穿戴者的健身數據，並且能使基本數據互通使用，例如基本身高、體重、心率變化等，而蘋果方面也藉由Health Kit讓各個應用程式能快速串接Apple Watch或iPhone裝置所量測的健身數據。

進一步選擇與Fitbit合作，並且透過旗下Google Cloud雲端平台彙整、共享Fitbit裝置穿戴者的健身數據，Google最主要也希望能使旗下服務踏入更深入的醫療及學術應用，如同蘋果先前已經宣布藉由Apple Watch、Health Kit與醫療學術單位合作，藉此在醫療領域產生一定影響力。

至於Fitbit本身也在最近收購提供統整身體健康數據服務的Twine Health，預期藉此與醫療市場應用產生更大連結，例如藉由提供身體健康數據參考項目，讓保險業者評估是否同意特定用戶投保，並且透過訂閱方式讓第三方用戶能取用不具名的健身數據，作為後續分析應用。

GoogleApple Watch穿戴裝置

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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