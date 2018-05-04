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陳抗變多帶來福利？警伙食費升級 偶爾能吃麥當勞

認為將造成用戶負擔增加 美國司法部仍對AT&T收購時代華納有意見

2018-05-04 10:04楊又肇

雖然稍早傳出AT&T可能與美國司法部達成和解，並且預計在5月完成收購時代華納，但美國司法部稍早再次重申本身看法，認為AT&T收購時代華納仍有影響付費電視業者競爭公平，甚至可能造成使用者必須支付更多費用才能取得觀看內容。

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美國司法部首席律師Craig Conrath表示，一旦AT&T順利收購時代華納，將促使AT&T藉由時代華納旗下HBO、TNT、TBS等內容取得市場競爭優勢，進而對其他業者造成不利，甚至可能進一步讓使用者支付費用增加。

根據華盛頓郵報報導表示，若AT&T在順利收購時代華納後提高使用費用，預期將能增加數億美元營收。

不過，AT&T方面則是以持有更多內容的Google、Facebook、Netflix作為反駁，同時委任律師Daniel Petrocelli也針對司法部引述加州阿學科林分校的經濟學者Carl Shapiro所提出看法，認為Carl Shapiro認為AT&T與時代華納合併將導致使用者付費增加的推論有誤，並且強調美國政府並未認定AT&T收購時代華納是否違反市場壟斷。

法院預計在美國當地時間今年6月12日以前做出最後裁決，而AT&T收購時代華納的要約預計在今年6月21日到期，未來若進一步提出上訴的話，雙方收購要約時間將會再次延後。

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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