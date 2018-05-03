小米於香港遞交上市申請 預計最快6月底掛牌上市

如先前消息，小米稍早已經在香港證券交易所遞交上市申請文件，並且預期籌集至少100億美元資金，可能將成為阿里巴巴於2014年在紐約證券交易所總計籌集250億美元資金之後，近年來最大規模公開募股上市的科技公司。

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就彭博新聞報導指出，在此次公開募股之後，小米市值將可能提高至1000億美元。而在此次遞交申請文件之後，小米預期將會在今年6月至7月間正式掛牌上市，同時也將成為香港第一家以「同股不同權 (註)」形式上市的公司。

註：「同股不同權」意味採不同股權結構，亦即俗稱AB股結構交易模式，不同一般「同股同權」交易採一股一票形式，「同股不同權」情況下的交易模式將區分高、低投票權兩種股票形式，其中高投票權的股票，將比低投票權的股票享有較高每股投票權。

此外，小米在申請文件中更提及在港股上市之後，未來預期將以發行CDR (中國存託憑證)模式透過發行A股於中國境內上市。

而在此遞交申請文件中，小米也透過去年全年營收為人民幣1146億元，相比2016年全年營收成長67.5%，同時手機產品銷量也從2016年的5540萬台增加至9140萬台，但在淨利部分則是產生人民幣439億元的虧損，雷軍對此部份則是說明主因在於當時小米處於轉型階段，因此在對外投資等成本支出相對增加。不過，小米在去年也成功在印度市場取得不錯發展成績，在第三方市調統計數據中顯示成為印度市場市佔第一品牌，同時在今年第一季成長至全球第四大品牌。

從小米日前說明未來包含生態鏈在內的硬體業務淨利率將控制在5%，並且將超出部分以合理方式返還給消費者，意味小米接下來將會透過其他技術、服務產品增加獲利，因此未來可以預期未來手機、生態鏈產品依然還是小米重要發展項目，但更重要的是如何透過更好的服務及軟體技術項目，搭配硬體產品提供更好使用體驗，進而吸引更多人使用小米產品，藉此達成多方互利效果。

根據小米統計，目前光是MIUI操作介面用戶人數在去年底就已經達1.7億人，同時每人平均約在小米網路服務花費人民幣57.9億元，累加起來約在1個月內時間為小米產生超過人民幣100億元的營收，在小米用戶持續累加之下，預期將能讓小米獲得更多營收機會。