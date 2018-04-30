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華碩、台哥大、廣達結盟 建造雲端巨量數據運算平台

2018-04-30 15:55楊又肇

華碩、台灣大哥大與廣達電腦宣布結盟成立台灣人工智慧「A Team」，將配合國家實驗研究院國家高速網路與計算中心旗下推行的雲端服務大數據運算設施暨整合式階層儲存系統建置案，預計以新台幣近11億元資金，將在今年第四季內完成建置心一代人工智慧運算平台，藉此打造具延展性的人工智慧雲端巨量數據運算平台。

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此次合作將透過三家結盟廠商從終端設備、生產製造、網路建置到科技應用服務規劃，透過產業上、中、下游垂直整合，並且整合軟硬體與資通資源，同時橫跨電信與金融領域的跨產業合作，藉此推動台灣人工智慧技術發展能力。

在此次合作裡，華碩江負責提供雲端伺服器、雲端服務平台與人工智慧應用整合服務，台灣大哥大則負責機房建置、資安與維運，而廣達電腦負責人工智慧、超級電腦運算及資料儲存平台建置。

而「A Team」的構成，最主要呼應台灣人工智慧發展策略，藉其藉由產官學與橫快不同領域合作模式，藉此創造符合國家級應用的人工智慧雲端整合方案，同時在5G網路服務即將進入商用階段之際，藉由人工智慧技術與巨量數據分析技術成長，推動諸如生產自動化、物聯網、智慧城市、自動駕駛，以及針對電信、媒體、零售、電商、金融、醫療等產業投入更廣泛應用。

雲端服務大數據人工智慧

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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