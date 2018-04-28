微軟盃奪冠團隊聚焦復健 台生秀AI實力

2018-04-28 21:14 中央社 台北28日電



微軟潛能創意盃台灣區決賽今天登場，中興大學與台科大組成的Biolegend團隊以「復健優－十字韌帶修復」智慧應用奪冠，將於7月底代表台灣前進美國角逐全球總冠軍。

微軟潛能創意盃 (Imagine Cup) 台灣區決賽今天登場，聚焦「看得見的AI」主題，入圍團隊橫跨智慧醫療、零售、交通等應用領域，瞄準目前產業及市場發展需求。

來自中興大學與台灣科技大學組成的Biolegend團隊以「復健優－十字韌帶修復」智慧應用勝出，作品利用Microsoft Azure雲端平台進行資料分析、機器深度學習，幫助患者量化復健判斷標準，精準掌握復原的時程。

Biolegend隊長陳聖元表示，透過Azure雲端資源，患者復健動作的資料累積可進行深度學習分析，做為可量化的復健判斷標準；並透過個人化及遊戲化的視覺方式呈現在行動裝置上，幫助傷患有效復健，也加強醫生對病人的管理。

微軟表示，Biolegend團隊將於7月底代表台灣前進美國西雅圖，與全球校園科技好手較量，角逐「微軟2018潛能創意盃」全球總冠軍，除可獲新台幣300萬元外，更能與微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 面對面，得到來自微軟美國總部的回饋，每一隊也都有機會爭取創投青睞及投資挹注。

台灣微軟總經理孫基康今天表示，微軟潛能創意盃邁入第16屆，創立以來一直以「運用科技解決世界上艱難的問題」做為競賽主軸，過去15年來台灣學生曾5次進入全球評比前3名的佳績，其中3次更拿到全球冠軍，代表台灣年輕世代潛力雄厚。

孫基康補充，今年的作品中可看到，透過Microsoft Azure 雲端平台靈活運用AI與大數據的技術及服務，有部分甚至已與醫院有實務上的緊密結合，一旦發展成商業模式將能使許多長者及身心障礙者直接受惠。

今年度微軟潛能創意盃台灣區共收到近百隊的隊伍及繳件作品，選出前8強入圍台灣區總決賽，作品橫跨智慧醫療、零售、交通等應用領域，並皆與產業及市場需求有著高度連結。如可攜帶式手語翻譯系統、十字韌帶修復、主動式支撐床墊照護系統、疲勞駕駛偵測、智慧手套、皮膚偵測癌症分析技術、盲人眼鏡及智慧選豆機。

第2名的DermAI團隊所推出的「皮智」，利用AI技術分析黑色素瘤，並結合台北市立萬芳醫院、台北醫學大學附設醫院、衛生福利部雙和醫院提供的醫療資料，透過AI進行影像辨識，分析罹患皮膚癌的風險。

第3名的eBus團隊希望解決疲勞駕駛所造成重大事故的意外發生，透過AI深度學習與分析，辨識人類面部表情的細微變化及分析駕駛的行為狀態，監測到的數據將送到後端系統並量化為不同的安全判斷等級，當數值達到危險等級時，系統會自動發出警告訊息且記錄，以預防交通事故發生。