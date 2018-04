曾帶領研發蘋果A4處理器、AMD Zen架構的Jim Keller加盟Intel

Intel稍早宣布,曾任Tesla自動駕駛與低電壓硬體設備部門副總裁,並且曾在AMD任內主導全新Zen架構設計的Jim Keller將加入Intel。

在加入Intel之前,Jim Keller曾經在Tesla任內負責帶領設計自動駕駛專用處理器,而在AMD任內則曾主導Zen架構設計,並且造就後來推出的Ryzen系列處理器效能表現。另外,Jim Keller也曾在2008年於蘋果任職時,負責帶領研發蘋果自製處理器A4,使當時推出的iPhone 4有全新效能表現。

而加入Intel陣容後Jim Keller同樣將負責系統單晶片產品研發整合應用事項,並且將擔任Intel副總裁職務,本身具備超過20年的x86及Arm硬體架構設計經驗,預期將協助Intel提昇處理器產品研發能力。

至於Jim Keller從Tesla離開後,將由Jim Keller於蘋果任職時期同事、前Intel員工Peter Bannon接手其職務,並且持續推動自動駕駛專用處理器研發。