纏訟7年 蘋果、三星設計專利訴訟5/14再次開庭

從2011年開始互打專利侵權訴訟的蘋果與三星，稍早確定將再次於美國西岸時間5月14日恢復開庭審理，預計將釐清三星實際應支付給蘋果的專利侵權賠償金額。

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關於蘋果與三星之間的訴訟，其實從2011年便一直延續至今，過程中雖然曾由法院裁定三星應賠償蘋果10億美元金額，但在幾番上訴、重審之後，法院裁定三星僅需支付蘋果5.48億美元，而其中3.99億美元賠償金額用於彌補設計專利侵權損失。

但三星後續以賠償比例不合理為由，向法院提出上訴，認為應該僅需針對侵權部分支付賠償金額，而蘋果則認為三星應就專利侵權補償所有商業損失。美國最高法院最後裁定三星僅需針對侵權部分賠償，並且將案件退回地方法院審理後續事宜。

而此次敲定在美國西岸時間5月14日重新審理，包含蘋果與三星均遞交全新證人名單，其中蘋果確認執行長Tim Cook、設計長Johnathan Ive均不會出席，將由設計團隊資深主管Richard Howarth與產品營銷部門副總裁Greg Joswiak出庭作證，另外過去曾經設計多款麥金塔電腦系統圖示的Susan Kare、電腦科學專家Ravin Balakrishnan與Karan Singh、損失分析顧問Julie Davis，以及工業設計師Alan Ball都將成為蘋果出庭證人。

三星則計畫由行動裝置戰略與營銷部門資深副總裁Justin Dension、產品營銷資深主管Drew Blackard，以及企業設計中心副總裁Jinsoon Kim擔任出席證人。

雙方預計在法庭上針對設計侵權所造成影響比例作說明，藉此讓法院能進一步裁示三星實際應支付賠償金額。

不過，除了設計專利侵權訴訟部分，蘋果與三星仍針對其他技術設計提訴，例如先前法院裁定三星應就侵害蘋果旗下包含滑動解鎖、拼寫自動校正及快速連結在內技術專利，必須支付1.2億美元賠償金額。雖然三星後續提出上訴，但最高法院最後仍裁定原判。