親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

回顧扁政府時老共軍演半年 習大大對小英溫和多了？

文字直播／大谷挑戰衛冕軍太空人 考驗真正投球功力

纏訟7年 蘋果、三星設計專利訴訟5/14再次開庭

2018-04-25 07:52楊又肇

從2011年開始互打專利侵權訴訟的蘋果三星，稍早確定將再次於美國西岸時間5月14日恢復開庭審理，預計將釐清三星實際應支付給蘋果的專利侵權賠償金額。

分享

關於蘋果與三星之間的訴訟，其實從2011年便一直延續至今，過程中雖然曾由法院裁定三星應賠償蘋果10億美元金額，但在幾番上訴、重審之後，法院裁定三星僅需支付蘋果5.48億美元，而其中3.99億美元賠償金額用於彌補設計專利侵權損失。

但三星後續以賠償比例不合理為由，向法院提出上訴，認為應該僅需針對侵權部分支付賠償金額，而蘋果則認為三星應就專利侵權補償所有商業損失。美國最高法院最後裁定三星僅需針對侵權部分賠償，並且將案件退回地方法院審理後續事宜。

而此次敲定在美國西岸時間5月14日重新審理，包含蘋果與三星均遞交全新證人名單，其中蘋果確認執行長Tim Cook、設計長Johnathan Ive均不會出席，將由設計團隊資深主管Richard Howarth與產品營銷部門副總裁Greg Joswiak出庭作證，另外過去曾經設計多款麥金塔電腦系統圖示的Susan Kare、電腦科學專家Ravin Balakrishnan與Karan Singh、損失分析顧問Julie Davis，以及工業設計師Alan Ball都將成為蘋果出庭證人。

三星則計畫由行動裝置戰略與營銷部門資深副總裁Justin Dension、產品營銷資深主管Drew Blackard，以及企業設計中心副總裁Jinsoon Kim擔任出席證人。

雙方預計在法庭上針對設計侵權所造成影響比例作說明，藉此讓法院能進一步裁示三星實際應支付賠償金額。

不過，除了設計專利侵權訴訟部分，蘋果與三星仍針對其他技術設計提訴，例如先前法院裁定三星應就侵害蘋果旗下包含滑動解鎖、拼寫自動校正及快速連結在內技術專利，必須支付1.2億美元賠償金額。雖然三星後續提出上訴，但最高法院最後仍裁定原判。

專利蘋果三星

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

傳亞馬遜研發家用機器人 最快可能明年上市

2018-04-24 22:57

年薪四百萬還是好難熬 美科技新貴大多做兩年就走人

2018-04-24 13:21

KKFARM藉由「Muzeum」區塊鏈技術加速智產授權、分潤效率

2018-04-24 12:44

蘋果傳深耕無線充電元件 這公司幫大忙

2018-04-24 11:37

與DxOMark有淵源關係的DxO Labs 可能面臨破產托管、準備重組命運

2018-04-24 11:14

臉書也驚！這家AR濾鏡開發商半年做70款

2018-04-23 22:39

站上巨人肩膀 啟雲下周首登臉書F8開發者大會

2018-04-23 16:14

再過幾年就不需要人類了？AI發展比你想像中還廣！

2018-04-23 15:37

LINE Mobile正式在台啟用 採遠傳系統服務、滿足不同上網吃到飽需求

2018-04-23 15:34

韓國計畫6月進行首波5G執照競標 最快明年3月進入商用

2018-04-22 14:57

深耕在地通路 華為首家台北三創體驗店今開幕

2018-04-21 17:55

華為台灣首間旗艦店啟用 雍海：榮耀品牌也評估進入台灣市場

2018-04-21 14:08

避免交易失敗 Qualcomm重新向中國政府申請收購恩智浦

2018-04-21 14:04

資金週轉面臨困境 MegaBots計畫透過巨型機器人直播內容變現

2018-04-21 14:04

迎接世界地球日 蘋果換上全新回收拆解機器人「Daisy」

2018-04-20 19:34

美國FCC敲定11月中開放首波5G網路頻段營運執照競標

2018-04-20 14:24

投入人工智慧技術發展 Facebook可能投入自主研發處理器設計

2018-04-20 12:25

傳Qualcomm為減少10億美元成本支出 裁員1500人

2018-04-20 12:23

臉書募兵 擬自製晶片

2018-04-20 00:27

鎖定AI、VR、資料中心 臉書招聘設計師拚晶片自製

2018-04-20 00:03

強化產品多元發展 NEST或許有意收購Nokia數位健康事業部門

2018-04-19 12:18

蘋果計畫以數位雜誌訂閱平台Texture資源打造全新付費服務

2018-04-19 12:18

蘋果擴展西雅圖辦公室團隊規模 強化人工智慧技術發展

2018-04-19 12:16

Facebook、微軟、Arm在內34家科技廠商承諾不協助政府發動網路攻擊

2018-04-19 12:14

觀點／美國下達出口禁令 或許該擔心的不只是中興本身

2018-04-18 10:45

悄悄翻身當老二！微軟市值擠下亞馬遜、超越Alphabet

2018-04-18 10:41

攜手聯發科等晶片廠 微軟釋出軟硬體整合的物聯網解決方案Azure Sphere

2018-04-18 10:23

就是走在最前面 中國將全面開放自駕車上路測試

2018-04-18 10:19

中美貿易摩擦 Qualcomm完成收購恩智浦時間可能再次面臨延後

2018-04-17 13:17

三星計畫藉由區塊鏈技術優化全球產品業務 約可節省20%貨運成本

2018-04-17 13:16

報導：蘋果已經揪舉29名涉及洩密的內部員工 其中12名遭逮捕

2018-04-17 13:16

內部員工反對將技術用於軍事 Google將擬定一系列政府合作道德原則

2018-04-16 19:04

總部遷至美國形成更大成本 博通計畫向投資者回購120億美元股票

2018-04-16 19:00

蘋果人工智慧傳隱憂 這款產品露玄機

2018-04-16 10:44

GoPro對外求售 小米可能成為其中潛在買家

2018-04-16 09:04

LG於南韓成立軟體升級中心 促使手機作業系統版本維持最新狀態

2018-04-16 09:03

創辦人之子絕地反攻 傳Paul Jacobs計畫讓Qualcomm私有化

2018-04-16 09:03

傳Goolgle將為Gmail推出「自毀郵件」功能

2018-04-15 19:14

影／60坪小米新北中和環球專賣店啟用 新北米粉交流空間更多了

2018-04-14 15:14
看更多

熱門文章

Google小姐別這樣！ 神祕三疊字發音聽了好害羞

2018-04-24 13:53

年薪四百萬還是好難熬 美科技新貴大多做兩年就走人

2018-04-24 13:21

Windows 10瘦身了？微軟傳將推出輕量版 佔用空間少一半

2018-04-24 10:53

蘋果又良心發現？iPhone快充線悄悄降價至690元

2018-04-24 21:11

遠傳確定啟用eSIM「一號多機」使用服務 確認eSIM版Apple Watch將於5/11登台

2018-04-24 11:04

可連玩48小時！華碩新款ZenFone Max Pro M1電池容量達5000mAh

2018-04-24 11:09

蘋果傳深耕無線充電元件 這公司幫大忙

2018-04-24 11:37

把Xperia手機當PS4用 Sony計畫推出X mount遊戲控制掛載器

2018-04-24 10:50

首度公布規定！ 貼文、照片遭臉書刪除可申訴

2018-04-24 22:25

金士頓新款USB Type-C Hub Nucleum 悄悄在台上市

2018-04-24 11:01

YouTube回應批評求表現 3個月刪830萬支片

2018-04-24 11:01

收到別慌！5大電信25日測試災防訊息 服務不受影響

2018-04-24 11:12

Apple Watch 3 LTE版登台 電信業5/11開賣

2018-04-24 11:15

「虛擬實境體驗無法妥協」 StarVR從一開始就未瞄準大眾消費市場

2018-04-24 18:57

LG發布 2018頂級電視產品陣容

2018-04-24 17:42

春季電腦展將開鑼 今年有無人機飛行競賽

2018-04-24 15:38

終於知道為什麼！臉書首度公布「刪文指南」

2018-04-25 01:26

KKFARM藉由「Muzeum」區塊鏈技術加速智產授權、分潤效率

2018-04-24 12:44

與DxOMark有淵源關係的DxO Labs 可能面臨破產托管、準備重組命運

2018-04-24 11:14

纏訟7年 蘋果、三星設計專利訴訟5/14再次開庭

2018-04-25 07:52

HTC VIVE推Pro版 攻商用

2018-04-24 14:39

春電展主打體驗科技 秀智慧電商

2018-04-24 14:49

影／挑戰hTC 宏碁金雞宏星推高階StarVR

2018-04-24 18:46

4K高畫質 圓展全新Soundbar視訊會議攝影機

2018-04-24 17:42

KKBOX以AI打造運動音樂歌單 支援Apple Watch等裝置離線聆聽

2018-04-24 11:07

傳亞馬遜研發家用機器人 最快可能明年上市

2018-04-24 22:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top