傳亞馬遜研發家用機器人 最快可能明年上市

2018-04-24 22:57 中央社 舊金山24日綜合外電報導



機器人除了已會製造車輛、進行外科手術和照護長者，家用機器人時代可能比預期更快來臨。美國亞馬遜公司傳出正在秘密研發一款家用機器人，最快可能於2019年上市。

彭博引述知情人士報導，亞馬遜公司（Amazon.comInc.）列為高度機密的家用機器人計畫代號是「維斯塔」（Vesta），也就是古羅馬的女灶神。這項計畫由推出過Echo智慧音箱、Fire TV電視盒和Fire平板電腦的Lab126硬體研發部負責。

Lab 126的徵才網頁目前已列出數十項職缺，顯示亞馬遜家用機器人計畫正緊鑼密鼓進行。聽過簡報的人士透露，亞馬遜希望今年底能讓員工家中開始試用這款機器人，最快明年初出貨給消費者。

目前尚不清楚「維斯塔」機器人有哪些功能。消息人士猜測，它可能像某種行動版的亞馬遜Alexa語音助理，在家中沒有安裝Echo音箱的地方陪伴用戶。

此外，這項計畫的原型機器人內建先進攝影機和電腦視覺（computer vision）軟體，能如同自駕車在屋內穿梭。其中電腦視覺工作由前蘋果公司（Apple Inc.）高層培里（Max Paley）負責。

科技業數十年來不斷挑戰推出提供陪伴或基本家事功能的機器人，至今最成功案例是iRobot公司的Roomba掃地機器人，這款產品自2002年推出以來已熱銷逾2000萬台。

今年初在美國拉斯維加斯的消費電子展（CES）上，也有多款新研發的家用機器人亮相。華盛頓郵報報導，其中最受歡迎產品之一是孩童般大小的Aeolus，它會拖地、從地上撿起絨毛玩具和移動家具，還會在無人協助下打開冰箱拿飲料。

日本軟體銀行公司（SoftBank Corp.）展示的Pepper機器人，則號稱能透過辨識臉部表情和語調解讀使用者情緒。日本索尼公司（Sony Corp.）和南韓樂金電子公司（LG Electronics Inc.），也分別展示新版Aibo機器狗和Cloi機器人。

宏碁參與投資的家用機器人Jibo則約32公分高，能協助家事、告知天氣和回答瑣碎問題。美國科技網站CNET報導，Jibo「還能跳舞和講笑話」，是具備「有限功能」的「社交機器人」。

不過，華盛頓大學（University of Washington）保羅艾倫電腦科學暨工程學院（Paul G. Allen Schoolof Computer Science & Engineering）教授錫利瓦沙（Siddhartha S. Srinivasa）預期，要出現像未來感卡通「摩登家族」（The Jetsons）裡積極互動的女管家機器人羅西（Rosey），還得等一段長時間。

錫利瓦沙指出，主要有3項挑戰待克服。首先得設計適合機器人行動的房子，其次是讓機器人能依照不同文化習俗提供有意義的居家互動，最後是當機器人進入家庭並開始搜集資訊時，必須解決用戶隱私問題。