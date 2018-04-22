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韓國計畫6月進行首波5G執照競標 最快明年3月進入商用

2018-04-22 14:57楊又肇

相比美國地區確定將在今年11月中開放電信業者競標5G網路頻譜營運執照，韓國地區則預計在今年6月進行首波5G網路頻譜營運執照競標，同時競標底價將從3.3兆韓元起跳 (約31億美元)。

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而預計參與競標電信業者包含SK Telecom、KT與LG U+，分別將競標3.5GHz頻段的280MHz頻譜，以及28GHz頻段的2400Mhz頻譜，前者使用年限將從今年12月起算10年，而後者則從今年12月起算5年為限。

其中3.5GHz頻段頻譜最低競標價格為2.65兆韓元起跳，主要考量2016年競標4G網路頻譜從2.6兆韓元起跳所作設定，而28GHz頻段頻譜競標底價則從6216億韓元起跳，因此若電信業者要同時標下兩個頻段頻譜，至少要花費3.3兆韓元以上資金。

目前KT與LG U+均傾向平等分配頻段頻譜資源，並且希望確保服務品質與費用公平競爭，但SK Telecom則傾向以合理分配比例限制下爭取最大頻段頻譜資源，而韓國政府方面則尚未決定最合適的頻段頻譜資源分配方式，但預計將會在近期內公布。

由於5G網路發展被視為未來重要市場改革項目之一，因此包含韓國、美國、中國等地區政府機構均相當重視此項技術發展，同時也希望能加速5G網路服務應用普及，藉此帶動更多市場發展機會，因此韓國政府也希望參與5G網路發展的電信業者避免重複投資基地台等基礎建設，計畫在未來10年內以1兆韓元 (約9.38億美元)資金有效率地完成必要5G網路基礎設施。

因應5G網路服務將在2020年普及化，韓國政府計畫在2019年3月即可讓5G網路正式進入商用化。

韓國5G

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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