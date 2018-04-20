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張榮發造價18億「總裁專機」售出 傳成龍是買主

傳Qualcomm為減少10億美元成本支出 裁員1500人

2018-04-20 12:23楊又肇

更新：Qualcomm在稍早回應證實將進行部分裁員動作，其中涉及全職員工與約聘人員，同時強調在原本規劃計畫在以不裁員情況下削減成本，但最終仍顯示裁員仍有其必要性。而此次裁員規劃，將成為今年1月對外宣布成本精簡計畫之一。而在此次裁員中，影響人數約達1500人。

相關消息指出，Qualcomm計畫在近期內進行裁員，藉此減少與蘋果訴訟產生的10億美元成本支出。

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由於先前與蘋果產生爭執，加上近期博通惡意收購影響之下，使得Qualcomm實際收益從2017財年第四季便受到影響。雖然先前Qualcomm先前強調與蘋果關係惡化並不影響公司實際營收，但顯然仍帶來不少打擊。

根據彭博新聞報導，Qualcomm目前計畫削減與蘋果訴訟產生的10億美元成本支出，因此可能將在近期內進行裁員。而由於涉及裁員人數較多，因此Qualcomm稍早已向加州政府提報相關通知。

不過，Qualcomm方面並未對此傳聞做回應。

而從2017財年第四季雖然認列60億美元淨虧損，但Qualcomm依然持有高達399億美元現金、等值有價證券及資產情況來看，理論上在晶片技術授權仍為Qualcomm帶來豐厚營收，因此應該不太至於會因為10億美元成本支出而計畫大幅裁員，或許有可能僅是業務調整及必要人員汰換。

先前因為與蘋果之間關係惡化，使得市場傳聞蘋果將在未來產品捨棄使用Qualcomm晶片，轉而向Intel、聯發科合作，同時先前因為博通惡意收購影響之下，不少投資者認為一旦博通將Qualcomm買下，將改變Qualcomm原本技術授權模式，使得許多投資人紛紛將Qualcomm股票脫手，使得Qualcomm整體股價也受到波動。

而近期消息也指出前Qualcomm執行董事長Paul Jacobs準備讓Qualcomm恢復私有化，藉此從現行董事會手中取回公司營運權，但目前暫時還沒有進一步動態消息，因此也無法確認Qualcomm此次計畫裁員是否將構成影響。

Qualcomm博通

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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