親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

陳長文給「快樂台獨賴院長」的公開信 麥當勞店長推肯德基餐

觀點／美國下達出口禁令 或許該擔心的不只是中興本身

2018-04-18 10:45楊又肇

中興 (ZTE)過去因向伊朗、北韓出口商品導致引來美國貿易制裁，雖然後續以11.9億美元金額達成和解之後，卻再次因為內部懲處結果匯報不實，導致美國商務部向中興下達預計到2025年3月13日為止的出口限制禁令，意味在未來7年內，中興將無法以任何形式獲得涉及源自美國的商品、技術或軟體服務資源，其中更包含以授權形式取得資源，意味中興未來在網通資訊產品不但將失去包含Qualcomm等晶片廠商技術資源，同時也意味將無法獲得Google提供包含Android技術援助。

分享

相比華為對於美國市場依賴程度仍不深，中興目前若是失去美國市場技術資源，勢必將造成嚴重打擊。以目前多數手機廠商均與Google合作Android作業系統情況來看，若中興因此次美國禁令無法順利取得Android作業系統授權的話，在本身仍無法自行推出作業系統情況下，或許將帶來不少影響。

事實上，近期中美市場貿易問題也連帶影響Google與合作夥伴之間互動關係，尤其在包含三星、LG等主要合作夥伴均開始規劃自有作業系統發展模式，使得Google在軟體、作業系統逐漸失去主導權，雖然目前絕大部分合作夥伴仍與Google有著技術存依關係。

以三星為例，除了Google擔心三星持續朝向自主規劃軟體服務與作業系統框架發展之下，最終將會失去這名全球手機出貨量最高的合作夥伴，但三星方面也擔心失去源自Google的技術資助，因此雖然本身同時推行自有數位助理服務Bixby，同時建構自有物聯網應用與Tizen作業系統，卻仍維持與Google緊密合作模式。

而在中興的情況裡，雖然目前中興在全球智慧型手機市場佔比相對不算高，因此對於Google造成影響比例也不算大，但是對Google未來市場布局來看的話，與中國市場合作仍有重要發展意義，例如目前市場逐漸擴展的華為、小米，因此加強與中國廠商合作模式，預期成為Google未來持續擴展更多連網人口發展目標重要環節之一。

雖然目前尚未與中興研擬因應美國商務部出口禁令解決辦法，但在近期中美貿易關係走勢情況，Google必然得要未雨稠繆擬定各類應對措施。另一方面，中興或許也將因為美國出口禁令導致近期5G網路技術競爭失利，因此如何與合作供應鏈共同解決此項問題，必然也將成為中興近期面對課題。

不過，在美國商務部出口禁令影響下，不少市場看法反而認為此舉將使中興在內中國廠商有更大自有技術發展機會，尤其在美國執意限制處理器、作業系統等必要技術資源進入中國的話，將導致中國加速發展自有技術產品，或許未來也將成為美國全新威脅。

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

悄悄翻身當老二！微軟市值擠下亞馬遜、超越Alphabet

2018-04-18 10:41

就是走在最前面 中國將全面開放自駕車上路測試

2018-04-18 10:19

攜手聯發科等晶片廠 微軟釋出軟硬體整合的物聯網解決方案Azure Sphere

2018-04-18 10:23

中美貿易摩擦 Qualcomm完成收購恩智浦時間可能再次面臨延後

2018-04-17 13:17

三星計畫藉由區塊鏈技術優化全球產品業務 約可節省20%貨運成本

2018-04-17 13:16

報導：蘋果已經揪舉29名涉及洩密的內部員工 其中12名遭逮捕

2018-04-17 13:16

內部員工反對將技術用於軍事 Google將擬定一系列政府合作道德原則

2018-04-16 19:04

總部遷至美國形成更大成本 博通計畫向投資者回購120億美元股票

2018-04-16 19:00

蘋果人工智慧傳隱憂 這款產品露玄機

2018-04-16 10:44

GoPro對外求售 小米可能成為其中潛在買家

2018-04-16 09:04

LG於南韓成立軟體升級中心 促使手機作業系統版本維持最新狀態

2018-04-16 09:03

創辦人之子絕地反攻 傳Paul Jacobs計畫讓Qualcomm私有化

2018-04-16 09:03

傳Goolgle將為Gmail推出「自毀郵件」功能

2018-04-15 19:14

影／60坪小米新北中和環球專賣店啟用 新北米粉交流空間更多了

2018-04-14 15:14

小米：遊戲手機是全新嘗試投資，未來小米手機產品定位將做具體細分

2018-04-14 14:37

讓消費者決定引進品項 台灣小米眾籌計畫確定包含生態鏈商品

2018-04-14 14:35

LINE連結在地社群 27日在台辦開發者小聚

2018-04-13 17:36

AMD再失Radeon老將 全球產品行銷資深總監可能跳槽Intel

2018-04-13 12:01

Uber最大競爭對手 Lyft計畫進駐含金量更高的日本線上叫車市場

2018-04-13 11:59

台灣小米推眾籌 下一款產品賣什麼交由使用者決定

2018-04-13 11:32

AI能幫眼睛寫診斷書 美國批准上市

2018-04-12 22:31

Lenovo在台首辦AI高峰會

2018-04-12 14:46

COMPUTEX 今年聚焦6亮點

2018-04-12 14:46

蘋果AR有對手 傳Oppo急起直追

2018-04-12 13:11

微軟概念軟墊設計 藉由觸控、NFC感應創造全新人機互動模式

2018-04-12 13:10

AMD透露已經著手投入Zen 5架構設計 預計2021年後問世？

2018-04-12 13:05

貴州數博會 「中國天眼」將首亮相

2018-04-12 03:58

6月國際電腦展 亞馬遜要來了

2018-04-11 23:51

2018 COMPUTEX 聚焦六大主題

2018-04-11 19:42

COMPUTEX6月登場 首次結合5G與區塊鏈元素

2018-04-11 18:59

Computex推新創競賽 總獎金達1000萬台幣

2018-04-11 17:52

從線上服務走進線下 PayPal聯手小型銀行推行金融簽帳卡等服務

2018-04-11 08:48

臉書洩密風波恐遭罰7.1兆美元 蘋果、Google等可能面臨更嚴格監管

2018-04-11 08:45

Uber買下共享單車服務Jump 銜接城市內短程接駁需求

2018-04-11 08:38

NEC與日本NICT共同成功研發AI優化網路資源分配

2018-04-11 00:01

往100%導入目標前進 蘋果宣布全面導入再生綠能並鼓勵供應商加入

2018-04-10 16:27

細數Facebook成立15年來祖克伯道歉了多少次 臉書為什麼還是老闖禍？

2018-04-10 12:10

外媒：在台灣生產成本高 HTC想活命要捨棄手機

2018-04-10 10:06

美國加州民眾預計最快今年夏季將可迎接首波自駕車搭乘服務

2018-04-10 08:42
看更多

熱門文章

中華電推軍公教299、499元優惠方案 台灣大跟進

2018-04-17 17:55

499吃到飽恐成產業惡夢 電信業盼早點休兵

2018-04-17 19:35

臉書證實 帳號登出後仍會蒐集用戶資料

2018-04-17 16:04

紅i8大陸買氣冷 短短幾天跌破首發價

2018-04-17 14:35

報導：蘋果已經揪舉29名涉及洩密的內部員工 其中12名遭逮捕

2018-04-17 13:16

零件變貴 宏碁新電腦漲價了

2018-04-18 01:35

台哥大總經理：OTT收費 才是長治久安之計

2018-04-17 20:12

以英雄之名！宏碁《復仇者聯盟：無限之戰》聯名筆電參上

2018-04-17 15:23

小米確定4/25揭曉小米6X 藝人吳亦凡繼續擔任代言

2018-04-17 13:15

代號「皇冠」的Galaxy Note 9最快可能今年7月亮相

2018-04-17 13:14

開箱／就是Dyson，聽我解釋 V10無線吸塵器全新登場

2018-04-17 13:10

小米眾籌首發石頭掃地機器人 已逾目標的200％

2018-04-17 17:53

Apple Watch可能開放第三方錶面設計、舊版App將不再支援

2018-04-17 12:46

iPhone新3款傳同步推出 臉部辨識當家

2018-04-17 13:13

市場重心移轉 Sony證實PlayStation Vita將進入停產階段

2018-04-17 12:40

蘋果整合新聞服務 新版Apple News傳明年推出

2018-04-17 22:16

拉抬買氣 宏碁搶搭漫威熱

2018-04-18 01:35

復刻再一彈！SEGA將推出《莎木1 & 2》繁中版合輯

2018-04-17 12:44

宏碁攜手漫威 推鋼鐵人、美國隊長等三款紀念筆電

2018-04-17 17:50

中美貿易摩擦 Qualcomm完成收購恩智浦時間可能再次面臨延後

2018-04-17 13:17

董福興／Facebook漏隱私？ 好習慣自保資安

2018-04-17 23:34

Nubia釋出紅魔手機外觀圖像 將與《英雄聯盟》世界冠軍攜手合作

2018-04-17 13:14

三星計畫藉由區塊鏈技術優化全球產品業務 約可節省20%貨運成本

2018-04-17 13:16

悄悄翻身當老二！微軟市值擠下亞馬遜、超越Alphabet

2018-04-18 10:41

台灣小米眾籌正式上線 首發眾籌商品就是趴趴走的它！

2018-04-18 10:34

Surface Book 2 15吋版本 在台上市

2018-04-17 19:33

攜手聯發科等晶片廠 微軟釋出軟硬體整合的物聯網解決方案Azure Sphere

2018-04-18 10:23

就是走在最前面 中國將全面開放自駕車上路測試

2018-04-18 10:19

觀點／美國下達出口禁令 或許該擔心的不只是中興本身

2018-04-18 10:45

LG G7 ThinQ電源鍵將恢復放機身右側 確定搭載「瀏海」螢幕設計

2018-04-18 10:28

華碩執行長透露未來計畫打造遊戲手機 或許將冠上ROG品牌

2018-04-18 10:35

打算用在哪？三星也曾提出「瀏海」造型螢幕設計專利

2018-04-18 10:21

要求合作內容優先上架自家軟體市集 Google於南韓再遭反壟斷調查

2018-04-18 10:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top