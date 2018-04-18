觀點／美國下達出口禁令 或許該擔心的不只是中興本身

中興 (ZTE)過去因向伊朗、北韓出口商品導致引來美國貿易制裁，雖然後續以11.9億美元金額達成和解之後，卻再次因為內部懲處結果匯報不實，導致美國商務部向中興下達預計到2025年3月13日為止的出口限制禁令，意味在未來7年內，中興將無法以任何形式獲得涉及源自美國的商品、技術或軟體服務資源，其中更包含以授權形式取得資源，意味中興未來在網通資訊產品不但將失去包含Qualcomm等晶片廠商技術資源，同時也意味將無法獲得Google提供包含Android技術援助。

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相比華為對於美國市場依賴程度仍不深，中興目前若是失去美國市場技術資源，勢必將造成嚴重打擊。以目前多數手機廠商均與Google合作Android作業系統情況來看，若中興因此次美國禁令無法順利取得Android作業系統授權的話，在本身仍無法自行推出作業系統情況下，或許將帶來不少影響。

事實上，近期中美市場貿易問題也連帶影響Google與合作夥伴之間互動關係，尤其在包含三星、LG等主要合作夥伴均開始規劃自有作業系統發展模式，使得Google在軟體、作業系統逐漸失去主導權，雖然目前絕大部分合作夥伴仍與Google有著技術存依關係。

以三星為例，除了Google擔心三星持續朝向自主規劃軟體服務與作業系統框架發展之下，最終將會失去這名全球手機出貨量最高的合作夥伴，但三星方面也擔心失去源自Google的技術資助，因此雖然本身同時推行自有數位助理服務Bixby，同時建構自有物聯網應用與Tizen作業系統，卻仍維持與Google緊密合作模式。

而在中興的情況裡，雖然目前中興在全球智慧型手機市場佔比相對不算高，因此對於Google造成影響比例也不算大，但是對Google未來市場布局來看的話，與中國市場合作仍有重要發展意義，例如目前市場逐漸擴展的華為、小米，因此加強與中國廠商合作模式，預期成為Google未來持續擴展更多連網人口發展目標重要環節之一。

雖然目前尚未與中興研擬因應美國商務部出口禁令解決辦法，但在近期中美貿易關係走勢情況，Google必然得要未雨稠繆擬定各類應對措施。另一方面，中興或許也將因為美國出口禁令導致近期5G網路技術競爭失利，因此如何與合作供應鏈共同解決此項問題，必然也將成為中興近期面對課題。

不過，在美國商務部出口禁令影響下，不少市場看法反而認為此舉將使中興在內中國廠商有更大自有技術發展機會，尤其在美國執意限制處理器、作業系統等必要技術資源進入中國的話，將導致中國加速發展自有技術產品，或許未來也將成為美國全新威脅。