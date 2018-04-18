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悄悄翻身當老二！微軟市值擠下亞馬遜、超越Alphabet

2018-04-18 10:41楊又肇

在市場持續關注蘋果、亞馬遜、Alphabet將由誰率先成為市值破兆美元的公司之際，日前宣佈公司內部組織異動的微軟悄悄成為全球第二大市值公司，以高達7251億美元市值僅次目前市值達8921億美元的蘋果，同時一舉超越原本位居第二、市值達7237億美元的Alphabet，並且讓市值為6978億美元的亞馬遜從原本第三順位掉到第四順位。

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雖然在行動裝置市場發展不如Alphabet旗下Google，但在全球作業系統市佔競爭，以及在全球雲端業務布局，甚至在人工智慧領域技術發展，微軟比起Google有更早、更廣發展優勢，特別是在企業端應用導入部分，幾乎是微軟強項所在，其中在去年宣布推出Microsoft Windows 365服務之後，更是進一步強化微軟在企業端應用地位。

在日前宣布消息裡，微軟確定將內部組織再度分為「體驗與裝置」、「雲端與人工智慧」，以及「人工智慧與研究」三大發展方向，雖然看似將原本Winodws事業部門予以解散，同時在微軟任職超過21年的Terry Myerson更確定離開，使得不少市場看法認為微軟可能放棄原本Windows事業發展。

但實際上來看，從微軟開始將Windows作業系統服務化，比照蘋果macOS作業系統方式，透過每半年例行更新讓Windows作業系統因應時空背景加入更多新功能、服務，讓Windows從原本作業系統轉變成服務平台，藉此爭取更多使用體驗，同時透過服務訂閱制度爭取更多營收機會，以微軟目前的想法反而是讓Windows成為使用者進行人機互動的重要管道，而不但只是作業系統那樣單純。

因此配合Universal Windows Platform、Universal Windows Apps形式設計，將讓使用者能在各類載具使用熟悉的Windows操作介面，並且以跨平台形式使用各類App、服務，顯示Windows並非就此消滅，反而成為銜接各種應用服務的運作平台。

而之所以能一舉超越Alphabet，除了得利於本身轉型、市場策略做調整之外，主因還包含受到FaceBook近期用戶隱私問題影響，不少投資者選擇拋售與Facebook同樣藉由用戶資訊投入廣告營運的科技公司股票，轉向投資其他較不受影響的科技發展潛力股，使得先前亞馬遜市值曾在今年3月下旬一度超越Alphabet。不過，後續因為川普政府計畫藉由反壟斷制裁、加強兼管、調整稅收等方式要求亞馬遜配合繳納應付稅金，使得亞馬遜股價因此下跌，甚至讓整體市值低於Alphabet。

微軟Windows作業系統Alphabet

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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