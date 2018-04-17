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中研院士大表態：別再卡管 人才不分藍綠

報導：蘋果已經揪舉29名涉及洩密的內部員工 其中12名遭逮捕

2018-04-17 13:16楊又肇

根據彭博新聞報導指出，蘋果內部再次重申對於尚未上市商品的保密決心，同時也強調過去一年已有29名內部員工與供應商涉及洩密，其中更有12人遭警方逮捕。

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蘋果執行長Tim Cook在2012年便曾說明將強化內部保密措施，並且杜絕任何內部員工對外透露尚未上市的商品資訊。不過，相比過去Steve Jobs帶領時期，蘋果在Tim Cook執政過程的洩密情況似乎是越來越嚴重，甚至不少未上市商品在正式發表前便已透露具體外觀、硬體等設計細節，例如去年秋季推出的iPhone X，實際上在更早之前就已經曝光，而過去iPhone 6系列開始加入大尺寸的Plus機種，也是在正式發表前就已經曝光具體外型。

就蘋果發給內部員工說明中，強調公司已經投入大量資源找出對外洩密員工，同時也計畫加強供應商合作時的保密協議，目前已經抓到先前對外透露軟體工程部門主管Craig Federighti說明iOS 12部分功能將延後推出，以及先前透露iPhone X、iPad Pro及AirPods、Apple Watch外型與新功能的員工。此外，先前因女兒將即將發表的iPhone X外觀放上YouTube的蘋果員工，在短時間內也亦即遭到開除，顯示蘋果目前對於任何形式洩密，即便並非個人刻意洩密情況也不會予以縱容。

由於任何尚未對外公開、上市產品，一旦提前遭到曝光，除了可能讓市場競爭對手有更早時間作應對準備，同時也可能導致公司評價受影響，甚至進一步造成股價受波及，因此不少公司對於未發表產品消息均小心保密，因此也吸引不少以提前曝光受關注產品為主的網站、個人透過各類方式取得資訊，藉此增加關注度，並且提昇網站流量，甚至以販售產品資訊機密獲利，而不少廠商、經營者也藉由投資此類網站、個人，期望從中獲取更多資訊。

而從反向思考來看，不少廠商反而是藉由洩密方式作為新品宣傳，藉此吸引更多消費市場關注，甚至像不少中國廠商反而在產品正式揭曉前，先由官方自行公布具體外觀等細節，反而上市發表時是將重心放在上市造勢，或是實際銷售價格等資訊說明。

iPhone蘋果

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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