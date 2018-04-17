三星計畫藉由區塊鏈技術優化全球產品業務 約可節省20%貨運成本

在目前區塊鏈技術越來越興盛之下，三星也計畫藉由區塊鏈技術追蹤管理旗下供應鏈網絡系統，藉此讓每年價值高達數百億美元的貨品運送能更有效控管，同時也預期可讓貨運成本降低20%左右。

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彭博新聞報導，三星旗下物流與資訊技術子公司Samsung SDS區塊鏈業務主管宋光武 (Song Kwang-woo)表示，三星計畫將區塊鏈技術應用在每年價值高達數百億美元的貨品運送流程控管，藉由跨境支付、追蹤貨品物流，以及實際銷售情況，藉此動態調整產品供需配送，除了讓全球地區的產品貨運能更有效追蹤、管理之外，同時也能降低約20%的產品貨運成本。

由於三星旗下產品在全球市場大量銷售，仰賴過去市場調查等方式確認供需情況，往往會無法反應實際市場需求，因此藉由導入區塊鏈技術、跨境支付等應用，將能讓三星更有效率確認各地區的產品實際需求，同時也能縮減過去貨運往返所須時間，以及交貨過程中的金融交易速度，藉此讓產品能以更快速度交到真正需要的消費者手中，藉此改善過往因貨運調度產生的缺貨問題。

目前Samsung SDS正著手建立導入區塊鏈技術的分類帳務系統，藉由全新數位化轉型應用，預期將使三星能在全球市場布局降低貨運調度、貨品存放等成本，以及等待供貨過程中造成的損失，同時透過區塊鏈技術導入，也將使三星能更容易掌控全球市場供貨、交易情況。

除了三星，目前越來越多企業行號開始重視區塊鏈技術應用，希望藉由數位化轉型讓公司營運更具效率，同時也能在既有成本支出找到優化方式。