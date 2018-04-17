中美貿易摩擦 Qualcomm完成收購恩智浦時間可能再次面臨延後

雖然歐盟、韓國監管機構均在日前同意Qualcomm收購恩智浦，但中國地區監管機構似乎基於近期中美貿易摩擦而放緩此項交易審核。

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華爾街日報報導指出，由於近期中美貿易情況產生摩擦，使得中國政府對於各項收購交易審核事宜腳步放緩，除了延後審核Qualcomm收購恩智浦事宜，同時就連由美國貝恩資本 (Bain Capital LLC)領頭的「日美韓聯盟」，計畫以190億美元金額收購Toshiba記憶體晶片業務相關交易審核也面臨延後。

若Qualcomm收購恩智浦事宜始終未能獲得中國政府批准，意味此項交易將面臨破局，Qualcomm不但無法順利以440億美元金額收購恩智浦，更可能面臨未能順利收購恩智浦，將以等值金額回購股票，藉此提昇每股收益的支出。

雖然Qualcomm在先前決定收購恩智浦時，在雙方簽署合約中明訂Qualcomm可在此筆交易申請兩次延期，而基於先前歐盟機構延後審核等因素影響，使得Qualcomm在今年1月間已經申請第二次延期，最終必須在4月25日截止日期前完成交易，否則將構成違約情況。

不過，Qualcomm與恩智浦將可能再次協商，或許將進一步延後雙方收購交易完成時間。而就消息來源表示，中國監管機構將以商業考量形式決定是否批准Qualcomm收購恩智浦，而不會受到政治因素影響，因此此筆交易理論上將能順利通過。

而目前Qualcomm、恩智浦均未市場消息做任何回應。