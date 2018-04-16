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黯然消魂這一碗 台酒最賣的竟不是酒…

GoPro對外求售 小米可能成為其中潛在買家

2018-04-16 09:04楊又肇

市場傳聞小米可能準備收購運動相機廠商GoPro，但目前並未有更具體消息證實此項說法。

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根據彭博新聞報導指出，小米有意出資收購目前計畫對外求售的運動相機廠商GoPro。不過，目前並未有具體消息證實小米準備出價收購，甚至可能不會以高價收購過去市值曾經高達100億美元的GoPro。

雖然過去GoPro以運動相機產品為名，但由於後續有太多競爭對手推出相似產品，使得GoPro在市場競爭力道逐漸衰退，甚至先前曾經試圖以無人空拍機Karma開啟全新市場的策略，卻因產品異常等因素而全面回收，甚至其後更造成2-300名員工因此遭裁撤，而後續新推出GoPro HERO6也因為市場銷售競爭壓力，導致才剛上市沒多久便降價求售，使得市場對於GoPro未來存活開始產生更大質疑。

而GoPro執行長Nick Woodman在先前受訪時，其實就已經透露公司計畫對外求售想法，同時也已經透過摩根大通銀行對外尋求合適買家。

小米過去曾經與旗下生態鏈合作廠商小蟻合作打造運動相機產品，同時後續也曾推出空拍機，未來若進一步將GoPro品牌收購的話，不但可進一步取得GoPro旗下技術專利，同時也能藉由GoPro品牌發展更多運動相機相關業務產品，甚至將相機技術專利應用在更多產品設計。

空拍機GoPro

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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