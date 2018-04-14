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讓消費者決定引進品項 台灣小米眾籌計畫確定包含生態鏈商品

2018-04-14 14:35楊又肇

針對日前宣布將在4月17日於台灣啟用的小米眾籌計畫，台灣小米總經理李佳峰在此次新北中和環球專賣店啟用時接受訪談表示，台灣地區的小米眾籌除了計畫開放小米旗下商品讓消費者決定是否引進之餘，同時也將包含小米生態鏈商品，但參與眾籌商品依然會考量是否符合台灣境內法規，因此並非所有商品都會引進台灣市場。

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根據李佳峰說明，台灣地區的小米眾籌商品將會以線上討論區熱門關注商品，同時考量米粉真正喜愛商品作為挑選基礎，另外也會考量商品本身是否符合台灣境內法規，例如不少消費者期望引進台灣市場的電動滑板車、無人機等商品，由於在台灣市場仍有適法性問題，以及使用安全考量，因此暫時不會考慮成為台灣地區小米眾籌上架商品。

此外，在台灣地區的小米眾籌上架商品項目，將同時包含小米旗下商品，以及小米旗下生態鏈商品，其中商品本身若是包含需要重新設計、更改電壓規格的話，實際進入台灣市場銷售時間就會相對較晚，而一般商品通過眾籌後的上市腳步則相對較快。

而成功眾籌引進台灣市場銷售小米生態鏈商品，未來也將比照石頭掃地機器人日後在台銷售模式，將會透過小米旗下通路與授權通路銷售，但在銷售通路並不會特別區分小米旗下商品，或是生態鏈相關商品，而是會以商品類別展示。

對於在中國地區的小米眾籌額外提供人民幣1元參與的模式，李佳峰表示暫時還不會考慮在台灣地區的小米眾籌採納，將維持以全額資助方式提供參與，若眾籌最後因為成本過高而無法讓消費者接受，或是未能達標的話，台灣小米也會提供全額退款。

至於台灣地區的小米眾籌是否接受台灣新創團隊或廠商參與，李佳峰說明此部份由於必須與北京總部進行洽談，因此相關業務並非由台灣小米負責，現階段也不考慮採取此方面合作。

小米

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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