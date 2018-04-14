小米：遊戲手機是全新嘗試投資，未來小米手機產品定位將做具體細分

在此次啟用新北中和環球專賣店之餘，小米共同創辦人暨總裁林斌針對近期小米投資遊戲手機產品－黑鯊手機，以及未來小米手機產品細分定位做說明，同時也強調在接下來進入5G網路發展時，將會在第一時間內推出實際商用手機產品。

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遊戲手機是全新嘗試投資

根據林斌說明，透過小米旗下全資子公司天津金星科技投資南昌黑鯊科技， 協助其順利推出首款遊戲手機－黑鯊手機，其實是小米嘗試在全新領域所做投資，形式上與小米投資旗下生態鏈合作夥伴的情況相似，預期能在此特定領域市場尋求全新發展機會。

不過，對於未來是否會將黑鯊手機產品經驗帶回到小米手機，林斌則表示暫時還沒有這方面的想法。

小米共同創辦人暨總裁林斌 分享 facebook

持續探索最佳螢幕使用體驗

而對於目前全尺寸螢幕手機設計走向，林斌表示目前小米MIX系列機種採用的形式設計，將能帶來最好的螢幕觀看體驗，但確實在使用視訊鏡頭進行自拍仍會造成困擾，因此在紅米5系列機種便採用不同形式設計，而小米內部也還在思考更好的解決方案，但短時間內應該不會跟進採用「瀏海」造型的螢幕設計。

至於在小米現行推出的小米手機、小米Note與小米MIX系列機種定位劃分，林斌說明小米MIX很明確地定位在具有頂級設計質感的旗艦機種，而小米手機與小米Note雖然均定位在旗艦機種，但確實因為小米MIX系列出現後，在產品定位認知上產生些微影響，因此未來也將進一步做產品細分。但以小米手機產品定位來看，林斌強調依然會是作為年度代表機種產品，只是對於消費市場的認知溝通確實需要再做調整。

5G手機產品腳步不會落後

另外，對於5G網路即將在2020年普及應用的趨勢，林斌透露依照小米產品發展腳步，必然會在5G網路開放使用之前推出實際商用產品，因此預期小米首款對應5G網路使用機種最快將會在2019年問世。而在此之前，包含HTC、Sony Mobile、華為等品牌也均透露旗下首款對應5G網路使用的手機產品將會在2019年陸續推出。