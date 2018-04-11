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從線上服務走進線下 PayPal聯手小型銀行推行金融簽帳卡等服務

2018-04-11 08:48楊又肇

經營多年的第三方支付服務後，PayPal似乎準備聯合幾家小型銀行業者推行支援ATM提款的金融簽帳卡 (debit card)、支票存匯，以及諸如美國聯邦存款保險公司提供的儲蓄保險業務。

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根據華爾街日報報導指出，雖然PayPal在美國境內並未持有銀行營業執照，但在與各個小型規模銀行業者合作之下，將在美國地區向特定用戶族群提供此類服務。而就PayPal營運長Bill Ready對此說明，推行此項服務並非為了與傳統銀行競爭，而是為了讓更多無法順利使用銀行服務的用戶族群，提供相對便利的金融業務服務。

使用模式部分，除了可透過PayPal線上服務完成轉帳、匯款等交易，使用者亦可透過實體金融簽帳卡於各個地區的ATM提款，但若是在非PayPal合作的ATM提款的話，將會額外加收一定手續費用，而使用者也能透過手機相機拍攝支票快速完成帳款存入操作，但過程中將酌收存入帳款1%左右比例金額作為手續費。

PayPal提出此項服務，將可讓本身金融業務從線上走向線下，進而銜接更多實質消費交易，進而產生更多交易抽成營收機會，另一方面自然也讓使用者能有更多便利的金融服務使用體驗，同時也能讓PayPal服務更具體延伸至廣泛的線下消費使用情境。

在此之前，PayPal也曾與MasterCard合作消費金額回饋信用卡，最高可回饋消費金額2%比例，藉此吸引更多消費者利用信用卡消費。

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第三方支付行動支付

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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