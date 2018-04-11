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臉書洩密風波恐遭罰7.1兆美元 蘋果、Google等可能面臨更嚴格監管

2018-04-11 08:45楊又肇

因為Cambridge Analytica涉及竊取用戶隱私，導致Facebook近期引發一連串的品牌形象受損，以及公關處理危機，同時更面臨諸多名人呼籲退離Facebook等壓力，而除了將由執行長Mark Zuckberg出面說明Facebook服務在真實社會影響與用戶隱私安全擔任角色，美國聯邦貿易委員會更可能針對向Facebook開罰高達7.1兆美元罰金。

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依據Facebook過去在2011年簽署關於使用用戶個人隱私數據時的保護同意條款，若美國聯邦貿易委員會發現Facebook有明確違反此項簽署條款的話，將必須針對影響每一名用戶隱私權益向美國聯邦貿易委員會支付最高4萬1484美元和解金額，或是依照美國境內Facebook用戶人數估算涉及影響的比例計算，最高可能必須支付高達7.1兆美元的和解費用。

而Facebook預計由執行長Mark Zuckberg於美國時間週三接受國會相關單位質詢，而就Mark Zuckberg先前表明立場，以及在美國國會稍早公布Facebook提供相關證詞，其中說明Mark Zuckberg強調Facebook是個人所建造，因此也必須全面為用戶隱私權益受損負責，同時也承認Facebook在監督諸如Cambridge Analytica等第三方服務使用用戶隱私內容失職。

但Facebook目前面臨壓力還包含更多地區準備提出訴訟，認為Facebook未能如實確保用戶隱私安全，同時也面臨更多名人加入「退離Facebook」陣容，可能將因為Tesla執行長Elon Musk、「科技頑童」Steve Wozniak先後刪除Facebook粉絲團頁面及個人帳號，因而帶動更多退離潮產生。

此外，部分投資者如Open MIC更要求Mark Zuckberg必須從現任董事長職位，或是執行長位置退下，甚至要求Mark Zuckberg退出Facebook管理層，並且要求Facebook必須在內部建立風險監管委員會，避免類似情況再次發生。

事實上，過去其實有不少聲浪要求Mark Zuckberg從Facebook管理層退離情況，但以Mark Zuckberg目前持有公司16%股權，卻實質掌握董事會高達60%投票權情況，外部投資者基本上根本難以藉由一般投票流程改變Mark Zuckberg在董事會上的發言權，除非像是此次以隱私安全問題逼迫Mark Zuckberg退位。

雖然Facebook面臨諸多壓力，包含蘋果Google等矽谷業者也跟著表態批評，同時說明本身對於用戶隱私安全的重視，但在Facebook此次隱私安全問題之後，勢必也將使政府機構對於Google、蘋果、亞馬遜在內廠商提供服務內容加強監管，整體來說將可能讓更多網路服務業者面臨更大發展壓力。

Facebook蘋果Google資安

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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