Uber買下共享單車服務Jump 銜接城市內短程接駁需求

雖然近期東南亞業務轉讓似乎面臨一些困境，但Uber並未就此停下自身發展腳步，稍早宣布收購共享單車服務Jump，讓此項便利的電動自行車短期租借服務併入旗下營運平台，藉此在市區銜接更多短程接駁需求。

共享單車新創服務團對Jump正式併入Uber平台 分享 facebook

原先在舊金山合作，並且藉由無樁歸還使用模式運作的共享單車服務Jump，稍早確定由Uber收購，計畫讓城市內短程接駁變得更加簡單，並且將Jump車輛租借功能整合在Uber既有運作平台，讓使用者能隨時租借使用停放路邊的Jump服務車輛，並且能在路邊允許停放位置「歸還」車輛。

就mashdigi先前在舊金山市區觀察，市區內的Jump車輛主要還是集中在較繁華地段，例如消費區、金融區，以及主要幹道上較常看見Jump車輛停放，或是被租用，同時停放位置也要求必須以自行車允許停放地點為主，加上現階段頭放車輛數量其實僅在250輛左右，因此暫時還不會看見像是中國、台灣等地區類似服務造成的自行車隨意擺放、佔用停放車位等問題。

使用及計費方式部分，使用者同樣可在位於Jump服務提供城市時，透過開啟Uber App，並且選擇自行車選項，接著預定距離自己最近的自行車即可使用，前30分鐘內將以2美元計價，之後則會以每分鐘計算使用費用，因此形式上將會以此避免使用者產生長時間佔用自行車行為。

根據相關消息表示，Uber約以2億美元價格收購Jump服務，同時Jump執行長Ryan Rzepecki與運作團隊將會加入Uber持續運作，未來更計畫將Jump服務推廣至美國更多城市，但不確定未來是否也會在海外市場提供服務。目前Jump共享單車服務主要在美國華盛頓特區與舊金山市區，尚未在其他地區推行服務。

Jump服務所提供電動自行車，基本上以紅色主體為設計，本身藉由太陽能形式充電，並且藉由電力輸出協助騎行，因此可讓使用者能相對省力方式騎乘 分享 facebook

位於車輛後方的太陽能板，以及付費使用設備，原則上使用者能直接透過Uber平台預定單車使用權，並且在App內完成付款，但對於一般使用情況也能直接透過具備NFC功能的信用卡感應支付 分享 facebook

前30分種使用以2美元計費，其後每一分鐘累計使用費率計算 分享 facebook