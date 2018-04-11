Uber買下共享單車服務Jump 銜接城市內短程接駁需求
雖然近期東南亞業務轉讓似乎面臨一些困境，但Uber並未就此停下自身發展腳步，稍早宣布收購共享單車服務Jump，讓此項便利的電動自行車短期租借服務併入旗下營運平台，藉此在市區銜接更多短程接駁需求。
原先在舊金山合作，並且藉由無樁歸還使用模式運作的共享單車服務Jump，稍早確定由Uber收購，計畫讓城市內短程接駁變得更加簡單，並且將Jump車輛租借功能整合在Uber既有運作平台，讓使用者能隨時租借使用停放路邊的Jump服務車輛，並且能在路邊允許停放位置「歸還」車輛。
就mashdigi先前在舊金山市區觀察，市區內的Jump車輛主要還是集中在較繁華地段，例如消費區、金融區，以及主要幹道上較常看見Jump車輛停放，或是被租用，同時停放位置也要求必須以自行車允許停放地點為主，加上現階段頭放車輛數量其實僅在250輛左右，因此暫時還不會看見像是中國、台灣等地區類似服務造成的自行車隨意擺放、佔用停放車位等問題。
使用及計費方式部分，使用者同樣可在位於Jump服務提供城市時，透過開啟Uber App，並且選擇自行車選項，接著預定距離自己最近的自行車即可使用，前30分鐘內將以2美元計價，之後則會以每分鐘計算使用費用，因此形式上將會以此避免使用者產生長時間佔用自行車行為。
根據相關消息表示，Uber約以2億美元價格收購Jump服務，同時Jump執行長Ryan Rzepecki與運作團隊將會加入Uber持續運作，未來更計畫將Jump服務推廣至美國更多城市，但不確定未來是否也會在海外市場提供服務。目前Jump共享單車服務主要在美國華盛頓特區與舊金山市區，尚未在其他地區推行服務。
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