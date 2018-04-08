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iPhone新機受矚目 4大功能傳有譜

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iPhone新機受矚目 4大功能傳有譜

2018-04-08 10:27中央社 台北8日電

蘋果新款iPhone進展眾所矚目，市場預期今年下半年蘋果將推出3款新iPhone...
蘋果新款iPhone進展眾所矚目，市場預期今年下半年蘋果將推出3款新iPhone，預期臉部辨識、電池尺寸容量、防水功能、OLED版雙款新功能，輪廓越來越清晰。 （路透）
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蘋果新款iPhone進展眾所矚目，市場預期今年下半年蘋果將推出3款新iPhone，預期臉部辨識、電池尺寸容量、防水功能、OLED版雙款新功能，輪廓越來越清晰。

市場一般預期，蘋果今年下半年可能推出6.5吋和5.8吋有機發光二極體（OLED）版iPhone及6.1吋LCD版iPhone。其中6.1吋LCD版iPhone下半年出貨，占新款iPhone比重可到50%。

觀察今年新款iPhone趨勢，以下4大功能預期將成為焦點。

一、iPhone新款臉部辨識 傳通通都有

創投公司Loup Ventures分析師孟斯特（GeneMunster）日前報告分析，蘋果合作夥伴菲尼薩（Finisar）在美國德州Sherman廠區大量擴產，意味著今年秋季蘋果推出的多款新iPhone，可能都會具備TrueDepth相機和臉部辨識Face ID功能。

本土投顧報告預期，今年iPhone整體出貨量可較去年成長4%到6%，上看2.28億支；其中，大約1.5億支可能具備臉部辨識功能。

二、iPhone新款電池 尺寸容量有眉目

在電池設計部分，本土投顧報告日前預期，6.5吋和5.8吋OLED版iPhone可能各搭配2顆L型電池，6.1吋LCD版iPhone可能搭配長型電池。

在電池容量部分，報告推測，6.5吋OLED版iPhone電池容量可能在3300mAh到3400mAh之間，5.8吋OLED版iPhone可能在2700mAh到2800mAh之間，6.1吋LCD版iPhone電池容量可能在2850mAh到2950mAh之間。

三、iPhone新款防水 IP68等級在眼前

國外科技網站Patently Apple日前報導，一項蘋果在歐洲提出的專利內容顯示，蘋果在iOS裝置防水技術上有新進展，未來iPhone的防水規格可以提升到IP68等級。

外媒先前報導，iPhone X防水功能可達到IEC60529標準的IP67等級，這意味著iPhone X可以在水下1公尺防水約30分鐘。IP68等級代表裝置可以在水下超過1公尺防水，達到密封程度。

四、iPhone新OLED版 機身後雙鏡頭有譜

外媒先前推測，今年下半年新款OLED版iPhone，機身背後將配置雙顆後鏡頭，可能具備3D Touch指紋辨識功能，邊框採用不鏽鋼材質，記憶體容量各約4GB，螢幕採用外掛式（out-cell）觸控面板設計。

至於6.1吋LCD版iPhone新品規格，報導引述指出，可能採用單顆後鏡頭，可能不具備3D Touch功能，邊框採用鋁合金設計，記憶體容量大約3GB，螢幕也採用外掛式觸控面板設計。

另一方面，觀察今年下半年蘋果新款iPhone供應鏈，外媒先前推測，蘋果正在規劃分散有機發光二極體（OLED）面板和電池的零組件供應廠商。

其中軟硬結合板（RFPCB）是OLED面板的關鍵零組件，蘋果可能規劃向BH、三星電機（SamsungElectro-Mechanics）及Interflex其中2家採購RFPCB產品。

另外在OLED面板部分，Samsung Display仍是OLED面板最大的供應商，不過今年6.5吋版iPhone的部分OLED面板，預期可能採用LG Display的產品。

韓國媒體報導推測，蘋果下半年iPhone新品所用的軟硬結合板新供應商，可能會與LG Innotek合作。另外LG Innotek可能供應捲帶式高階覆晶薄膜IC基板（COF）零組件。iPhone新品所用的L型電池，也可能由樂金化學（LG Chem）供應。

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