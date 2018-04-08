iPhone不跌價的秘密 3C達人指3大關鍵

2018-04-08 12:14 中央社 台北8日電



圖為iPhoneX。 分享 facebook 二手機市場上，蘋果iPhone向來較吃香，有跌價少、轉手率高的優勢，問世超過2年的iPhone 7仍有76%保值率，傲視群機。3C達人點出蘋果3大關鍵，比喻「iPhone就像是手機界的TOYOTA」。

蘋果去年9月發表的iPhone 8 Plus 64GB官網售價新台幣2萬8900元，經過了半年時間，根據國內科技網站手機王顯示，iPhone 8 Plus 64GB門市空機價（未稅） 仍有2萬6712元的身價，與原定價相比，保值率高達92%，高於同期問世的三星Galaxy Note 8及宏達電HTCU11+，這兩款新機的保值率分別約為83%、84%。

而上市4個月的iPhone X保值率有88%，就連2016年9月的問世iPhone 7 32GB也還有76%的保值率，相比同年11月發表的Sony XZ Premium保值率僅剩49%、LG V20保值率只剩下54%。蘋果iPhone維持身價的實力驚人，投身二手市場也傲視群機。

蘋果iPhone究竟有何秘密？iPhone3C部落客林小旭對中央社記者說明3大關鍵原因，第一、蘋果iPhone每年只推1到2款新機，稀有性高；第二、iPhone銷售量高，可選購的周邊配件多；第三、市面上蘋果副廠維修店林立，維修體系龐大，備貨也完善。

林小旭進一步分析，非蘋陣營過去習慣打「機海戰」，但蘋果從3GS時代開始，幾乎是定調一年一機種的慣例，稀有性高，也不太有新機才推出沒多久，就又有新機出現，削弱自家舊機品牌價格的狀況。市場也預料蘋果都是每年9月發表新機，而前2代的iPhone也會繼續在官網上賣，不會讓消費市場有「舊機」的心理感受，相對其他品牌「產品與價格控管做得好」。

林小旭指出，由於iPhone銷售量龐大，一年只推1到2款新機，銷售量高達2億支左右，因此市面上的擴充套件包括手機殼、螢幕保護貼、娛樂影音周邊等產品，都比其他手機品牌多，意味著iPhone即便經過轉手後，還是能在市面上購買周邊，「有需求支撐供給，也讓iPhone二手機價不至於下跌太快」。

還有另一個原因，他比喻，「iPhone就像是手機界的TOYOTA」，規格不見得是最好，但單機銷售量高，市面上的蘋果維修專賣店也受惠iPhone機種數量少，維修配件備貨較單純；消費者手上的iPhone二手機若故障，也能很輕鬆地找到副廠維修，因此市場上Apple專門維修店林立，卻很少有非蘋陣營品牌的專門維修店。

林小旭表示，市場行情如果沒有辦法讓消費者覺得適當，只要感受到「賣了可惜」的心理，多數消費者寧可讓舊機閒置在家當備用機，或是提供給長輩或小孩使用，也不願出售，二手市場的供需自然就動不起來。