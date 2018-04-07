蘋果攻手勢辨識 聲學偵測也湊一腳

2018-04-07 08:28 中央社 台北7日電



蘋果積極深耕手勢辨識技術，關鍵零組件準備就緒，未來可應用在筆記型電腦，互動式遊戲也可讓手勢辨識大展身手，蘋果長期也要掌握聲學偵測應用。

一、蘋果手勢辨識 關鍵零組件就定位

在手勢辨識關鍵零組件發展上，外媒先前報導，蘋果合作夥伴菲尼薩（Finisar）生產提供垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）元件，VCSEL元件不僅可應用在iPhone X的臉部辨識Face ID領域，未來也可應用在自動駕駛車、手勢辨識等。

二、手勢辨識 操作筆電也可以

在應用上，國外科技網站Patently Apple報導，蘋果專利內容顯示，在筆記型電腦上方裝設特殊型照相鏡頭，可以追蹤使用者操作筆電的手勢移動。

外媒分析，這代表蘋果正在研發不僅可以追蹤、也可以解讀使用者手勢移動的特殊型照相鏡頭。

在另一項專利內容也顯示，蘋果深耕可偵測使用者手勢的3D繪圖技術，未來可應用在電腦互動介面的手勢辨識應用。

三、手勢遙控輸入 互動遊戲也能玩

Patently Apple先前報導，蘋果以目前的TrueDepth相機感測技術為基礎，衍生研發下一代手勢遙控辨識技術。

使用者可以透過手指隔空移動、控制螢幕上的字母選項，就可以造出英文字彙，形成指令輸入，相關應用稱為遙控輸入（remote input）。使用者可透過手勢或手指遙控輸入的方式，讓螢幕中的照片或整個螢幕介面縮小或放大，未來也可應用在遊戲機、互動電視、行動手機和電腦產品。

四、不僅攻手勢辨識 蘋果也要聲學偵測

除了手勢辨識外，蘋果也進軍聲學偵測觸控。Patently Apple日前報導，蘋果布局聲學觸控檢波（acoustic touch detection）技術，結合飛時測距（time-of-flight）3D感測，以及聲學影像重建技術，可以應用在手指觸控或觸控筆等領域。

科技資深自由作家凱利（Gordon Kelly）去年9月引述國外科技網站Appleinsider報導指出，蘋果正在開發聲學成像系統（acoustic imaging systems）動態感測技術。這個技術可以透過超聲波偵測，讀取指紋認證相關數據。