不要「臉」vs.爛「蘋果」 為何「都不是好東西」

2018-04-05 08:00 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韋廷 ╱報導



蘋果執行長庫克（右）和臉書創辦人祖克柏互槓。 路透 分享 facebook

蘋果執行長庫克和臉書創辦人祖克柏過去雖然就曾有互槓的歷史，但在最近幾周臉書陷入用戶個資外洩風波期間，庫克更加大了攻擊力道。而對於這兩家科技公司，浮華世界雜誌二日的報導則認為都不是好東西，只是在比誰比較不邪惡而已，並一針見血地指出臉書提供免費服務但是要客戶的隱私做代價，蘋果則只想海削客戶。

「知道你生活私人細節…這不應存在」

庫克在數據分析承包商劍橋分析被發現濫用數百萬臉書用戶資料前，就曾提出針對像是臉書這樣的公司「精心制定法規」的說法，並稱「知道你多年來瀏覽過內容的能力，以及你生活中的每個私人細節，在我看來，這不應該存在」，而在劍橋分析事件後，庫克的言論則變得更加針對性了。

圖為劍橋分析公司位在倫敦的辦公室外觀。 美聯社 分享 facebook

在上周接受科技新聞網站Recode的卡拉‧史威瑟以及微軟國家廣播公司（MSNBC）的克里斯‧海斯訪問時，庫克說：「事實是，如果我們把客戶當成產品，利用他們賺錢，我們能賺進大筆鈔票，但我們選擇不這麼做。」

對於庫克這番批評，顯然很難不引起祖克柏注意，他2日在Vox記者艾茲拉‧克萊的播客上回擊說：「你知道的，我發現如果你不付費我們就不理會你這樣的說法是在胡扯，且完全與事實不同。現實是，若你想建立一種幫忙連結世上所有人的服務，卻有很多人負擔不起，因此跟很多媒體一樣，擁有廣告支援的模式是能夠支持建立這項服務的唯一合理模式。我完全不認為這代表我們不理人。」

祖克柏反嗆：別得斯德哥爾摩症

祖克柏並說：「相反地，我認為重要的是，我們不能都得到斯德哥爾摩症，讓那些努力賺你的錢的公司說服你他們真的更關心你，因為這讓我覺得很荒謬。」

收費企業 不一定更理會產品使用者

對於祖克柏上述觀點，報導中認為合理且指出相較於賣個資給廣告商的公司，向客戶收費的企業並不一定更加理會使用他們產品的人。報導並以亞馬遜為例，稱其不會因為收了客戶的Prime服務會員費就比較有道德。

好幾百萬臉書用戶的個資遭到數據分析公司濫用。 路透 分享 facebook

報導最後說，隨著臉書因處理用戶數據而遭受批評，人們終於開始質疑其經營模式是否合乎道德，以及是否允許它不受限制地繼續下去，而庫克的言論則可被解讀成一項試著盡可能展現蘋果與臉書差別的舉動。

不過，庫克與祖克柏兩人關係並非如此敵對，過去也有相挺之時，像是庫克在拒絕解鎖加州槍擊案凶嫌加密iPhone手機而槓上美國政府時，祖克柏除表示同情外，也發出聲明支持蘋果的作法。