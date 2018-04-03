Intel將電競視為全新發展項目，擴展市場發展機會、品牌宣傳效益

對於Intel而言，電競市場已經成為全新發展項目，其中不僅藉由電競使用需求持續提昇處理器對應遊戲優化設計，同時也藉由贊助電競賽事作為宣傳本身處理器產品應用全新手段，讓更多人對於Intel處理器能有更深刻印象。

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而配合Intel第8代Core i系列處理器全面推出，Intel也透露接下來將藉由贊助更多電競賽事項目，藉此強化市場對於Intel品牌印象。此外，Intel表示相比其他產業、賽事發展，電競賽事伴隨相當顯著的市場產值成長，並且連帶增加更多關連發展機會，例如硬體銷售、線上直播、廣告贊助等，預期將能進一步推動更廣泛的PC市場裙帶效益。

為了進一步強化本身在電競賽事活動投入，Intel除了說明將與合作夥伴藉由新款處理器提供更具效能的硬體設備，更將擴大贊助各類電競賽事活動，例如Intel過去以來舉辦許久的IEM極限高手盃電競賽事，以及攜手國際奧林匹克委員會預計舉辦的第一屆由奧林匹克認證的國際電競賽事，並且計畫推行虛擬實境電競賽事活動，過去更與ESL、《鬥陣特攻》職業電競聯賽、《英雄聯盟》LPL賽區等活動掛名贊助或協辦，藉此持續深入遊戲推動的電競經濟規模。

事實上，目前不少硬體廠商均先後爭取進入電競市場發展機會，藉此挖掘更多獲利可能，但產品設計往往僅冠上「電競」、「Gaming」等字詞，卻未見於硬體上特別針對遊戲使用需求有所著墨，Intel的作法則是除了將處理器從基礎上針對使用需求進行優化，同時藉由賽事活動加深消費市場對於Intel品牌處理器印象，同時也能強化Intel品牌與電競、遊戲相關內容的連結，相對能帶來更大宣傳效益。

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